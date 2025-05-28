PlayStation Store'da Dev İndirim! Ucuz GTA 5, RDR 2 ve Dahası
PlayStation Store'da EA SPORTS FC 25, Red Dead Redemption 2 ve Cyberpunk 2077 dahil çok sayıda oyun indirime girdi. İşte kampanyanın detayları!
PlayStation Store'da Days of Play isimli kampanya başladı. Bununla birlikte EA SPORTS FC 25, Red Dead Redemption 2, Cyberpunk 2077, Grand Theft Auto V, Mortal Kombat 1 ve daha pek çok oyun indirime girdi. Kampanya 12 Haziran tarihinde sona erecek.
Batman: Arkham Collection yüzde 90 oranında indirime girdi. Batman: Arkham Knight, Batman: Arkham Asylum ve Batman: Arkham City'nin yer aldığı paket 2.099 TL yerine 209,90 TL'ye satılmaya başlandı.
Borderlands 3 yüzde 90 oranında indirime girdi. Gearbox Software tarafından geliştirilen oyunun fiyatı 459 TL'den 45,90 TL'ye düştü. Korku ve hayatta kalma oyunları oynamayı seven oyunculara hitap eden The Quarry ise yüzde 87 indirim ile 2 bin 799 TL yerine 363,87 TL'ye satılıyor.
Yüzde 85 oranında indirime giren Mafia: Definitive Edition'ın fiyatı 259 TL'den 38,85 TL'ye düştü. En iyi açık dünya oyunları arasında yer alan GTA 5 ise yüzde 50 indirim ile 1.399 TL yerine 699,50 TL fiyat etiketiyle satılmaya başlandı.
PlayStation Store'da İndirime Giren Oyunlar
|Oyun Adı
|Normal Fiyat
|İndirimli Fiyat
|İndirim Oranı
|Batman: Arkham Collection
|2.099 TL
|209,90 TL
|%90
|Borderlands 3
|459 TL
|45,90 TL
|%90
|The Quarry
|2.799 TL
|363,87 TL
|%87
|Red Dead Redemption 2
|2.099 TL
|524,75 TL
|%75
|Mafia: Definitive Edition
|259 TL
|38,85 TL
|%85
|EA SPORTS FC 25
|2.899,99 TL
|579,99 TL
|%80
|GTA 5
|1.399 TL
|699,50 TL
|%50
|It Takes Two
|1.499,99 TL
|524,99 TL
|%65
|Assassin's Creed Odyssey Deluxe Edition
|539 TL
|134,75 TL
|%75
|LEGO Star Wars: The Skywalker Saga
|2.499 TL
|499,80 TL
|%80
|Battlefield 2042
|800 TL
|200 TL
|%75
|Cyberpunk 2077
|2.799 TL
|1.399,50 TL
|%50
|Need for Speed Unbound
|1.400 TL
|350 TL
|%75
|Mortal Kombat 1
|1.749 TL
|577,17 TL
|%67
|The Witcher 3: Wild Hunt
|254 TL
|63,50 TL
|%75
|No Man's Sky
|1.249 TL
|499,60 TL
|%60
|The Forest
|595 TL
|178,50 TL
|%70
|Dead Space (2023)
|2.900 TL
|725 TL
|%75
|Alan Wake Remastered
|879 TL
|131,85 TL
|%85
|Sid Meier's Civilization VI
|1.049 TL
|209,80 TL
|%80
|HOT WHEELS UNLEASHED 2 - Turbocharged
|1.749 TL
|262,35 TL
|%85
|Doom Eternal
|469,99 TL
|117,49 TL
|%75
|BioShock: The Collection
|1.599 TL
|319,80 TL
|%80
|Gotham Knights
|3.149 TL
|787,25 TL
|%75
|Marvel's Guardians of the Galaxy
|2.499 TL
|374,85 TL
|%85