PlayStation Store'da Dev İndirim! Ucuz GTA 5, RDR 2 ve Dahası

PlayStation Store'da Days of Play isimli kampanya başladı. Bununla birlikte EA SPORTS FC 25, Red Dead Redemption 2, Cyberpunk 2077, Grand Theft Auto V, Mortal Kombat 1 ve daha pek çok oyun indirime girdi. Kampanya 12 Haziran tarihinde sona erecek.

Batman: Arkham Collection yüzde 90 oranında indirime girdi. Batman: Arkham Knight, Batman: Arkham Asylum ve Batman: Arkham City'nin yer aldığı paket 2.099 TL yerine 209,90 TL'ye satılmaya başlandı.

Borderlands 3 yüzde 90 oranında indirime girdi. Gearbox Software tarafından geliştirilen oyunun fiyatı 459 TL'den 45,90 TL'ye düştü. Korku ve hayatta kalma oyunları oynamayı seven oyunculara hitap eden The Quarry ise yüzde 87 indirim ile 2 bin 799 TL yerine 363,87 TL'ye satılıyor.

Yüzde 85 oranında indirime giren Mafia: Definitive Edition'ın fiyatı 259 TL'den 38,85 TL'ye düştü. En iyi açık dünya oyunları arasında yer alan GTA 5 ise yüzde 50 indirim ile 1.399 TL yerine 699,50 TL fiyat etiketiyle satılmaya başlandı.

PlayStation Store'da İndirime Giren Oyunlar