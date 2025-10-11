Steam'in En Popüler Özelliği, PlayStation Store'a Geldi

PlayStation Store'a bir oyunu satın almadan önce mutlaka incelemek isteyeceğiniz bir bölüm eklendi. Bu yeni bölüm sayesinde diğer oyuncuların almayı düşündüğünüz bir oyun hakkındaki deneyimlerini öğrenme imkânına sahip olacaksınız. Böylece oyunun satın almaya değer olup olmadığına dair fikir sahibi olacaksınız.

PlayStation Store'da Artık Oyunlara Yorum Yapılabiliyor

PlayStation, Steam kullanıcıları tarafından çok fazla kullanılan kullanıcı incelemeleri özelliğini kullanıma sundu. Bu özellik, 2023 yılında kullanıcılara en sevdiği veya hiç beğenmediği oyunları deneyimlerine göre beş üzerinden puanlamasını sağlayan derecelendirme sistemini daha da ileri bir seviyeye taşıyacak.

Kullanıcılar artık PlayStation Store üzerinden sahip oldukları oyunlar için uzun incelemeler yayınlayabilecek ancak bu yeni özelliğe şu anda konsoldaki PlayStation Store üzerinden erişmek şimdilik mümkün değil. İleride oyun konsolunda da kullanıcı incelemesi yayınlanıp yayınlanamayacağı bilinmiyor ancak şu an itibarıyla mağazayı eğer bir web tarayıcısı ile açarsanız dilediğiniz yorumu yapabiliyorsunuz.

Şu anda bir oyun için inceleme yayınlamak istiyorsanız önce web tarayıcısı üzerinden PlayStation Store'a gidip hesabınıza giriş girin. Daha sonra sahip olduğunuz bir oyuna gidip puanlayabileceğiniz yeri görene kadar aşağı kaydırın. Yeni özelliği gördükten sonra en fazla 200 karakter uzunluğunda bir başlık belirleyip ardından 4000 karaktere kadar incelemenizi yazıp gönderebilirsiniz.

Oyun hakkında büyük bir sürprizi bozacak bilgi paylaşacaksanız alttaki "Değerlendirme spoiler içeriyor" seçeneğini işaretleyebiliyorsunuz. Böylece sizin yorumunuzu okuyan kişiler, oyunun nasıl sona erdiği gibi sadece deneyimleyerek öğrenilmesi gereken detayları önceden görerek moral bozukluğu ve hevessizlik gibi olumsuz durumlar yaşamamış oluyor.

Bu arada kullanıcıların satın aldığı oyunların yanı sıra PlayStation Plus kütüphanesindeki oyunlar için de kendi değerlendirmesini paylaşabileceğini belirtelim. Söz konusu kısıtlama, oyunu oynamamış kişilerin oyunların inceleme tarafını olumsuz yorumlarla doldurmasının önüne geçmek adına alınmış bir önlem. Bu bir oyunun imajına kötü niyetli kişilerin zarar vermesini engellemek için büyük önem taşıyor.