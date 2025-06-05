PlayStation Store'da Dev İndirim! Popüler Oyunlar Çok Ucuzladı

PlayStation Store'da Summer Game Fest isimli kampanya başladı. Bununla birlikte Star Wars Jedi: Fallen Order, Call of Duty: Modern Warfare, Resident Evil Village, Mortal Kombat 11 ve Call of Duty: Black Ops 4 dahil çok sayıda oyun indirime girdi.

19 Haziran 2025 tarihinde sona erecek kampanya kapsamında Mortal Kombat 11 yüzde 90 oranında indirime girdi. Dövüş oyunları oynamayı seven oyunculara hitap eden yapımın fiyatı 349 TL'den 34,90 TL'ye düştü.

Star Wars Jedi: Fallen Order yüzde 85 oranında indirime girdi. En iyi Star Wars oyunları arasında yer alan yapımın fiyatı 1.799,99 TL yerine 269,99 TL'ye satılmaya başlandı. Call of Duty: Modern Warfare ise yüzde 67 indirim ile 2.159,99 TL'den 712,79 TL'ye düştü.

Mass Effect Legendary Edition yüzde 90 oranında indirime girdi. RPG oyunları oynamayı seven oyunculara hitap eden yapım 2.600 TL'den 260 TL'ye düştü. Far Cry 5 ise yüzde 85 indirim ile 2.299 TL yerine 344,85 TL'ye satılıyor.

PlayStation Store'da İndirime Giren Oyunlar