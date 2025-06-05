PlayStation Store'da Dev İndirim! Popüler Oyunlar Çok Ucuzladı
PlayStation Store'da Call of Duty: Modern Warfare ve Resident Evil Village dahil çok sayıda oyunun fiyatı düştü. İşte kampanyaya dair detaylar!
PlayStation Store'da Summer Game Fest isimli kampanya başladı. Bununla birlikte Star Wars Jedi: Fallen Order, Call of Duty: Modern Warfare, Resident Evil Village, Mortal Kombat 11 ve Call of Duty: Black Ops 4 dahil çok sayıda oyun indirime girdi.
19 Haziran 2025 tarihinde sona erecek kampanya kapsamında Mortal Kombat 11 yüzde 90 oranında indirime girdi. Dövüş oyunları oynamayı seven oyunculara hitap eden yapımın fiyatı 349 TL'den 34,90 TL'ye düştü.
Star Wars Jedi: Fallen Order yüzde 85 oranında indirime girdi. En iyi Star Wars oyunları arasında yer alan yapımın fiyatı 1.799,99 TL yerine 269,99 TL'ye satılmaya başlandı. Call of Duty: Modern Warfare ise yüzde 67 indirim ile 2.159,99 TL'den 712,79 TL'ye düştü.
Mass Effect Legendary Edition yüzde 90 oranında indirime girdi. RPG oyunları oynamayı seven oyunculara hitap eden yapım 2.600 TL'den 260 TL'ye düştü. Far Cry 5 ise yüzde 85 indirim ile 2.299 TL yerine 344,85 TL'ye satılıyor.
PlayStation Store'da İndirime Giren Oyunlar
|Oyun Adı
|Normal Fiyat
|İndirimli Fiyat
|İndirim Oranı
|Mass Effect Legendary Edition
|2.600 TL
|260 TL
|%90
|Mortal Kombat 11
|349 TL
|34,90 TL
|%90
|Far Cry 5
|2.299 TL
|344,85 TL
|%85
|Injustice 2
|699 TL
|139,80 TL
|%80
|Life is Strange 2 Tüm Sezon
|203,99 TL
|40,79 TL
|%80
|Resident Evil 6
|699 TL
|174,75 TL
|%75
|Sniper Elite 5
|2.099 TL
|524,75 TL
|%75
|Star Wars Jedi: Fallen Order
|1.799,99 TL
|269,99 TL
|%85
|EA SPORTS WRC 24
|1.799,99 TL
|539,99 TL
|%70
|Far Cry 6
|2.299 TL
|574,75 TL
|%75
|Resident Evil 2
|1.399 TL
|349,75 TL
|%75
|Detroit: Become Human Digital Deluxe Edition
|1.399 TL
|699,50 TL
|%50
|Rayman Legends
|699 TL
|174,75 TL
|%75
|Call of Duty: Modern Warfare
|2.159,99 TL
|712,79 TL
|%67
|Call of Duty: Black Ops 4
|469 TL
|154,77 TL
|%67
|Call of Duty: Black Ops III - Zombies Chronicles Edition
|2.159,99 TL
|712,79 TL
|%67
|Resident Evil Village
|1.399 TL
|349,75 TL
|%75
|DOOM Eternal Deluxe Edition
|609 TL
|152,25 TL
|%75
|Assassin's Creed Unity
|1.399 TL
|419,70 TL
|%70
|Assassin's Creed Syndicate
|1.399 TL
|419,70 TL
|%70