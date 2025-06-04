Ubisoft Oyunları Çok Ucuzladı! %90'a Varan İndirimi Kaçırmayın

Ubisoft oyunları için kaçırılmayacak bir indirim fırsatı başladı. Ubisoft Store'da başlayan kampanya kapsamında Assassin's Creed Valhalla, Tom Clancy’s The Division 2, Anno 1800, Star Wars Outlaws dahil pek çok oyunun fiyatı düştü.

17 Haziran tarihinde sona erecek kampanya kapsamında Tom Clancy’s The Division 2 yüzde 90 oranında indirime girdi. En iyi TPS oyunları arasında yer alan yapım 749 TL'den 74,90 TL'ye düştü.

Açık dünya oyunları oynamayı seven oyunculara hitap eden Watch Dogs 2 yüzde 85 indirim ile 1.249 TL yerine 187,35 TL fiyat etiketiyle satılmaya başlandı. Yüzde 75 oranında indirime giren Assassin's Creed Valhalla 1.499 TL'den 374,75 TL'ye düştü.

Anno 1800 yüzde 75 oranında indirime girdi. Şehir kurma oyunları oynamayı seven oyunculara hitap eden yapım 1.499 TL yerine 374,75 TL'ye satılıyor. Tom Clancy's Ghost Recon Breakpoint ise yüzde 80 indirim ile 1.499 TL'den 299,80 TL'ye düştü.

İndirime Giren Ubisoft Oyunları