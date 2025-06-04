Ubisoft Oyunları Çok Ucuzladı! %90'a Varan İndirimi Kaçırmayın
Ubisoft oyunlarında yüzde 90'a varan indirim başladı. Bununla birlikte Assassin's Creed Valhalla'dan Far Cry 6'ya kadar pek çok oyunun fiyatı düştü.
Ubisoft oyunları için kaçırılmayacak bir indirim fırsatı başladı. Ubisoft Store'da başlayan kampanya kapsamında Assassin's Creed Valhalla, Tom Clancy’s The Division 2, Anno 1800, Star Wars Outlaws dahil pek çok oyunun fiyatı düştü.
17 Haziran tarihinde sona erecek kampanya kapsamında Tom Clancy’s The Division 2 yüzde 90 oranında indirime girdi. En iyi TPS oyunları arasında yer alan yapım 749 TL'den 74,90 TL'ye düştü.
Açık dünya oyunları oynamayı seven oyunculara hitap eden Watch Dogs 2 yüzde 85 indirim ile 1.249 TL yerine 187,35 TL fiyat etiketiyle satılmaya başlandı. Yüzde 75 oranında indirime giren Assassin's Creed Valhalla 1.499 TL'den 374,75 TL'ye düştü.
Anno 1800 yüzde 75 oranında indirime girdi. Şehir kurma oyunları oynamayı seven oyunculara hitap eden yapım 1.499 TL yerine 374,75 TL'ye satılıyor. Tom Clancy's Ghost Recon Breakpoint ise yüzde 80 indirim ile 1.499 TL'den 299,80 TL'ye düştü.
İndirime Giren Ubisoft Oyunları
|Oyun Adı
|Normal Fiyat
|İndirimli Fiyat
|İndirim Oranı
|The Division 2
|749 TL
|74,90 TL
|%90
|Ghost Recon Breakpoint
|1.499 TL
|299,80 TL
|%80
|Watch Dogs 2
|1.249 TL
|187,35 TL
|%85
|Watch Dogs
|499 TL
|124,75 TL
|%75
|Watch Dogs Legion Deluxe Edition
|1.749 TL
|262,35 TL
|%85
|Assassin's Creed Brotherhood
|379 TL
|94,75 TL
|%75
|Assassin's Creed Valhalla
|1.499 TL
|374,75 TL
|%75
|Assassin's Creed Odyssey
|1.499 TL
|299,80 TL
|%80
|Assassin's Creed III Remastered
|999 TL
|249,75 TL
|%75
|Assassin's Creed Origins
|1.499 TL
|224,85 TL
|%85
|Assassin's Creed Mirage
|1.249 TL
|499,60 TL
|%60
|Anno 1800
|1.499 TL
|374,75 TL
|%75
|Far Cry 6
|1.499 TL
|374,75 TL
|%75
|Far Cry 5
|1.499 TL
|224,85 TL
|%85
|Far Cry 4
|749 TL
|149,80 TL
|%80
|Far Cry 3
|499 TL
|124,75 TL
|%75
|Far Cry 3 Blood Dragon
|379 TL
|94,75 TL
|%75
|Far Cry 2
|249 TL
|74,70 TL
|%70
|Far Cry New Dawn
|1.149 TL
|229,80 TL
|%80
|Far Cry Primal
|1.249 TL
|312,25 TL
|%75
|Rainbow Six Extraction
|999 TL
|249,75 TL
|%75
|Splinter Cell Blacklist
|499 TL
|124,75 TL
|%75
|Riders Republic
|999 TL
|249,75 TL
|%75
|Avatar: Frontiers of Pandora
|1.749 TL
|577,17 TL
|%67
|Prince of Persia The Lost Crown
|999 TL
|499,50 TL
|%50