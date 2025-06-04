Ubisoft Oyunları Çok Ucuzladı! %90'a Varan İndirimi Kaçırmayın

Ubisoft oyunlarında yüzde 90'a varan indirim başladı. Bununla birlikte Assassin's Creed Valhalla'dan Far Cry 6'ya kadar pek çok oyunun fiyatı düştü.

Anıl Özünaldım
Anıl Özünaldım -

Ubisoft oyunları için kaçırılmayacak bir indirim fırsatı başladı. Ubisoft Store'da başlayan kampanya kapsamında Assassin's Creed Valhalla, Tom Clancy’s The Division 2, Anno 1800, Star Wars Outlaws dahil pek çok oyunun fiyatı düştü.

17 Haziran tarihinde sona erecek kampanya kapsamında Tom Clancy’s The Division 2 yüzde 90 oranında indirime girdi. En iyi TPS oyunları arasında yer alan yapım 749 TL'den 74,90 TL'ye düştü.

Açık dünya oyunları oynamayı seven oyunculara hitap eden Watch Dogs 2 yüzde 85 indirim ile 1.249 TL yerine 187,35 TL fiyat etiketiyle satılmaya başlandı. Yüzde 75 oranında indirime giren Assassin's Creed Valhalla 1.499 TL'den 374,75 TL'ye düştü.

Anno 1800 yüzde 75 oranında indirime girdi. Şehir kurma oyunları oynamayı seven oyunculara hitap eden yapım 1.499 TL yerine 374,75 TL'ye satılıyor. Tom Clancy's Ghost Recon Breakpoint ise yüzde 80 indirim ile 1.499 TL'den 299,80 TL'ye düştü.

İndirime Giren Ubisoft Oyunları

Oyun Adı Normal Fiyat İndirimli Fiyat İndirim Oranı
The Division 2 749 TL 74,90 TL %90
Ghost Recon Breakpoint 1.499 TL 299,80 TL %80
Watch Dogs 2 1.249 TL 187,35 TL %85
Watch Dogs 499 TL 124,75 TL %75
Watch Dogs  Legion Deluxe Edition 1.749 TL 262,35 TL %85
Assassin's Creed Brotherhood 379 TL 94,75 TL %75
Assassin's Creed Valhalla 1.499 TL 374,75 TL %75
Assassin's Creed Odyssey 1.499 TL 299,80 TL %80
Assassin's Creed III Remastered 999 TL 249,75 TL %75
Assassin's Creed Origins 1.499 TL 224,85 TL %85
Assassin's Creed  Mirage 1.249 TL 499,60 TL %60
Anno 1800 1.499 TL 374,75 TL %75
Far Cry 6 1.499 TL 374,75 TL %75
Far Cry 5 1.499 TL 224,85 TL %85
Far Cry 4 749 TL 149,80 TL %80
Far Cry 3 499 TL 124,75 TL %75
Far Cry 3 Blood Dragon 379 TL 94,75 TL %75
Far Cry 2 249 TL 74,70 TL %70
Far Cry New Dawn 1.149 TL 229,80 TL %80
Far Cry Primal 1.249 TL 312,25 TL %75
Rainbow Six Extraction 999 TL 249,75 TL %75
Splinter Cell Blacklist 499 TL 124,75 TL %75
Riders Republic 999 TL 249,75 TL %75
Avatar: Frontiers of Pandora 1.749 TL 577,17 TL %67
Prince of Persia The Lost Crown 999 TL 499,50 TL %50

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