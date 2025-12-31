Sony'den Tepki Çeken Adım: Ücretsiz Verilen PS Oyunu Geri Alınıyor!

Geçtiğimiz aylarda PlayStation Store’da kısa süreliğine ücretsiz sunulan ve pek çok oyuncunun kütüphanesine eklediği oyun, beklenmedik bir şekilde geri alındı. Sony, oyunu kullanıcıların kütüphanelerinden kaldırdı. Şirketin bu adımı oyuncuların tepkisini çekti. İşte ayrıntılar...

PlayStation'da Ücretsiz Verilen Oyun, Kütüphanelerden Kaldırılıyor

Mimimi Productions tarafından geliştirilen ve oyuncuların büyük çoğunluğu tarafından beğenilen Shadow Tactics: Blades of the Shogun, ekim ayında PlayStation Store’da aniden 0,00 dolara düştü ve bu fiyat birkaç saat boyunca böylece kaldı. Bu sayede oyun ücretsiz olarak kütüphanelere eklenebiliyordu. Tabii bunun bir teknik hata olduğu oldukça açıktı.

Bugün ise oyunu ücretsiz edinen kullanıcılara PlayStation tarafından e-posta gönderildiği ve oyun için 0 dolarlık geri ödeme talebinden söz edildiği bildiriliyor. Yani şirket oyunu kütüphanelerden kaldırarak oyunculara para iadesi yapmaya başladı.

Öte yandan oyuncuların büyük çoğunluğu firmanın bu kararına tepki gösterdi. Oyunu ücretsiz alan kullanıcıların herhangi bir suçu olmadığı ve hatanın tamamen Sony’den kaynaklandığı belirtiliyor.

Aslına bakacak olursak benzer durumlar daha önce de sıkça yaşanmıştı. Yani bir yapımın ücretsiz verildikten sonra geri alınması ilk kez olmuyor. Ancak bu kez aradan iki ay geçtikten sonra oyunun geri alınması oldukça dikkat çekti.

Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Daha önce benzer bir durum yaşadınız mı? Görüşlerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.