Yeni PlayStation Ödüllendirme Sistemi Sızdırılmış Olabilir

Geçmişte PlayStation cephesinde oyuncuları ödüllendirmek için birçok deneme olmuştu. Bunların sonuncusu, PlayStation Stars olmuştu. Bekleneni veremeyen bu servise Kasım ayında temelli veda edecek olsak da PlayStation tarafının ödüllendirme sisteminden vaz geçeceği yok gibi görünüyor.

PlayStation Stars Sonrasında Ne Planlanıyor?

Reddit üzerinden yapılan bir paylaşıma bakılırsa, 'Wallet Credits' yani 'Cüzdan Kredileri' adı verilen bir içerik söz konusu. Ancak bu, görünüşe göre cüzdana para aktarma özelliği ile aynı şey değil. Çünkü, bir ödül içeriği veya uygulama gibi listeleniyor ve kazanım yoluyla kazanım elde edilebileceğini düşündürüyor.

Şimdilik Sony tarafından bu gelişmeye ilişkin bir açıklama gelmiş değilken, PlayStation Stars servisinin sona ereceğine dair bildirimlerin gönderildiği zamana denk getirilmesi de bir hayli ilginç diyebiliriz. Bakalım ilk resmi açıklama ne zaman gelecek ve bize neler sunulacak?

Hatırlayacağınız üzere PlayStation Stars servisinin fişinin çekileceğine dair duyurunun içeriğinde, PlayStation tarafından yeni bir ödüllendirme sisteminin de ilk işareti verilmişti. Görünüşe göre Cüzdan Kredisi de sözü edilen ödüllendirme sistemi olabilir. Gelişmeleri takipte olacağız.