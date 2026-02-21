Plug-In Hibrit Otomobiller Sandığınız Kadar Ekonomik Mi? Bu Araştırma Tam Tersini Söylüyor!

Elektrikli otomobillere geçişin aslında en büyük alternatifi olarak hep plug-in hibrit modelleri örnek gösterdik. Bu noktada hem pazar taleplerini hem de markaların elektriklenme sürecine geçişini karşılayan plug-in modeller gerçekten sanıldığı kadar ekonomik mi? Yapılan bağımsız bir araştırma bu modellerin aslında iddia edildiği kadar yakıt tasarrufu sağlamadıklarını ortaya koydu. İşte konuyla ilgili detaylar...

Plug-In Hybrid Sanıldığı Kadar Ekonomik Mi?

Elektrikli dönüşüm hız kazanırken birçok tüketici her iki tarafın da en iyisi olarak görülen plug-in hibrit modellere yöneliyor. Hem elektrikle sessiz sürüş hem de benzinli motorla uzun menzil sunan bu araçlar kağıt üzerinde oldukça cazip görünüyor. Ancak Avrupa’da yapılan kapsamlı bir araştırma işin pratiğinin pek de öyle olmadığını ortaya koydu. Zira Almanya merkezli Fraunhofer Enstitüsü tarafından gerçekleştirilen testlerde sonuçlar beklenenden tamamen zıt çıktı.

Yaklaşık 1 milyona yakın aracı kapsayan çalışmada plug-in hibrit otomobillerin gerçek kullanımda resmi verilerin çok üzerinde yakıt tükettiği tespit edildi. Avrupa’daki WLTP test döngüsünde ortalama 1,57 litre/100 km olarak görünen tüketim değerinin gerçek kullanımda ortalama 6,12 litre/100 km seviyesine çıktığı belirlendi. Bu da resmi verilerin yaklaşık 3 katına denk geliyor. Araştırmanın dikkat çeken bir diğer noktası ise araçların “elektrikli kullanım modunda” bile beklenenden fazla yakıt tüketmesi.

Kağıt üzerinde çoğunlukla elektrikli sürüş sunması gereken PHEV modellerin pratikte içten yanmalı motoru tahmin edilenden daha sık devreye aldığı görülüyor. Özellikle yüksek performanslı ve premium segmentteki bazı modellerin neredeyse hiç şarj edilmeden kullanıldığı tespit edildi. Bu durumun temel nedeni ise kullanıcı alışkanlıkları. Plug-in hibritlerin ekonomik olabilmesi için düzenli şekilde şarj edilmesi gerekiyor.

Ancak birçok kullanıcı aracı fişe takmak yerine klasik benzinli gibi kullanmayı tercih ediyor. Sonuç olarak hem yakıt tüketimi artıyor hem de beklenen emisyon avantajı ortadan kalkıyor. Avrupa Birliği ise bu tabloyu görmezden gelmiş değil. 2025 sonrası düzenlemelerde PHEV’lerin emisyon hesaplama yöntemlerinin değiştirilmesi ve daha gerçekçi “kullanım faktörü” uygulanması planlanıyor.

Bu da plug-in hibritlerin kağıt üzerindeki avantajlarının önemli ölçüde azalabileceği anlamına geliyor. Özetle plug-in hibrit otomobiller doğru kullanımda mantıklı bir geçiş teknolojisi olabilir. Ancak düzenli şarj edilmediklerinde sandığınız kadar ekonomik olmadıkları artık verilerle dekanıtlanmış durumda.