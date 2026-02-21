330 Hp Güç Üretecek: Volkswagen Tiguan R Ortaya Çıktı!

Volkswagen, SUV segmentinde diğer markalara meydan okumaya hazırlanıyor. Bu kapsamda 330 Hp güç üretmesi beklenen yeni Tiguan, kış testlerinde kameralara yakalandı. Peki yeni R modeli tüketicilere gücün yanında neler sunacak? Volkswagen Tiguan R, Türkiye pazarına da giriş yapacak mı? İşte konuyla ilgili detaylar...

Volkswagen Tiguan R Test Edilirken Kameralara Yakalandı!

Volkswagen SUV ürün gamında dikkat çekecek yeni bir hamleye hazırlanıyor. Avrupa’da test edilirken görüntülenen yeni prototip markanın Tiguan ailesine gerçek bir “R” versiyonu ekleyebileceğini gösteriyor. Dört çıkışlı egzoz sistemi ve büyütülmüş fren altyapısıyla dikkat çeken model standart donanım paketlerinden çok daha fazlasını vaat ediyor.

Bu noktada test sürüşlerine başlanan Tiguan R Avrupa yollarında kamuflajlı şekilde görüntülendi. İlk bakışta R-Line paketi gibi görünse de aslında detaylara inildiğinde bunun gerçek bir performans versiyonu olduğu net şekilde anlaşılıyor. Arka bölümde yer alan dört çıkışlı egzoz sistemi ise bize verilen en önemli ipucu. Egzoz uçlarının görünür şekilde konumlandırılması sportif kimliği açıkça ortaya koyuyor.

Ön tarafta ise daha geniş hava girişleri, R versiyonu için özel tampon tasarımı ve performans verimini arttıran soğutma kanalları dikkat çekiyor. Ayrıca daha büyük fren kaliperleri ve havalandırmalı diskler de güçlü bir motorun habercisi olarak yorumlanıyor. Motor tarafında teknik veriler henüz paylaşılmış değil. Ancak modelin Volkswagen Golf R ile benzer 2.0 litrelik turbo motoru kullanması bekleniyor. Bu da yaklaşık 329-333 beygir güç, 4Motion dört tekerlekten çekiş sistemi ve 7 ileri DSG şanzıman anlamına geliyor.

Yeni Tiguan R’ın temel olarak Avrupa pazarı için geliştirildiği düşünülüyor. Bu noktada Avrupa’daki Tiguan ile ABD’de satılan versiyonu karşılaştırdığımızda teknik özellikleri farklı olduğu için modelin öncelikli hedefinin Avrupa olacağı değerlendiriliyor. Türkiye tarafında ise tablo daha karmaşık. Zira Tiguan ülkemizde güçlü bir konuma sahip. Ancak 330 beygirlik bir R versiyonunun gelmesi durumunda fiyatın üst performans segmentinde konumlanması muhtemel.

Vergi dilimi ve donanım seviyesi dikkate alındığında modelin oldukça sınırlı bir kitleye hitap etmesi beklenebilir. Bu noktada yeni modeli Türkiye'ye getirip getirmeme konusu Doğuş Otomotiv tarafından alınacak inisiyatiflere bağlı. Volkswagen yeni model için henüz resmi tanıtım tarihini açıklamadı. Ancak test görüntüleri markanın performans SUV segmentinde iddialı bir hazırlık içinde olduğunu net biçimde gösteriyor.

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım...