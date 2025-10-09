Netflix'te En Çok İzlenen Diziler: İlk Üçte Efsane Kore Dizisi Var

Netflix tarafından paylaşılan yeni listeyle beraber geçen hafta Türkiye'de en çok izlenen diziler açıklığa kavuştu. 29 Eylül ile 5 Ekim tarihlerini kapsayan listenin zirvesinde başrollerini Gupse Özay ve Öykü Karayel'in paylaştığı yeni Türk dizisi yer aldı. Ayrıca korku ve gerilimden drama kadar pek çok çeşitli yapımlar da listede önemli bir yer edindi.

Netflix'te En Çok İzlenen Diziler (29 Eylül-5 Ekim)

Platonik: Mavi Dolunay Otel Wayward Alice in Borderland Milyarderlerin Sığınağı (Billionaires' Bunker) Canavar: Ed Gein'in Hikâyesi (Monster: The Ed Gein Story) Kral Kaybederse Winx Club: Sihir Geri Dönüyor (Winx Club - The Magic is Back) Genie, Make a Wish House of Guinness Wednesday

Eylül ayının sonuna doğru yayınlanan Platonik: Mavi Dolunay Otel, geçen haftanın en çok izlenen Netflix dizisi oldu. Toplam sekiz bölümden oluşan ilk sezonu, hayranlar tarafından çok beğenildi. Oyuncu kadrosunda Öykü Karayel, Gupse Özay ve Kerem Bürsin de dahil olmak üzere birçok isim bulunuyor.

En iyi psikolojik gerilim dizileri arasında yer alan Wayward, en çok izlenen diziler arasında ikinci sıraya yerleşti. Dizi, kasabaya yeni gelen polis memuru Alex Dempsey'nin Tall Pines Akademisi'nden bir öğrenci kaçtıktan sonra olup bitenleri çözme çabasına odaklanıyor. Dizinin ilk sezonu, toplam sekiz bölümden oluşuyor ve her bölüm, Alex'i Tall Pines'ın arkasındaki sır perdesini çözmeye bir adım daha yaklaştırıyor.

Listenin üçüncü sırasında 2020 yılında yayın hayatına başlayan Alice in Borderland yer aldı. Dizi, kendini birden paralel evrende bulan bir gence odaklanıyor. Son derece tehlikeli bir yerde olduğunu fark etmesi ise çok sürmüyor. Öyle ki burada hayatta kalabilmesi için birçok acımasız oyunu oynaması gerekiyor.

Eylül ayında platforma gelen Milyarderlerin Sığınağı, listenin dördüncü sırasında konumlandı. La Casa de Papel'in yaratıcılarının yeni dizisi, dünyanın büyük bir krizle karşı karşıya olduğu zamanda geçiyor. Bu zorlu koşullar altında dünyanın en zengin insanları bir yeraltı sığınağında kalmak zorunda kalıyor. Ancak burada iki aile arasındaki gerilim yeniden gün yüzüne çıkıyor.

Listenin beşinci sırasında Canavar: Ed Gein'in Hikâyesi yer aldı. Bu gerçek hayattan uyarlanan dizi, Ed Gein'i merkezine alıyor. İzleyicilerin şu anda seyredebileceği toplam 8 bölüm bulunuyor. Oyuncu kadrosunda ise Charlie Hunnam, Laurie Metcalf ve Suzanna Son yer alıyor.