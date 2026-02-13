POCO'nun 120Hz Ekranlı Telefonu Ortaya Çıktı! 50 MP Kamerası Var

POCO C81 Pro ile ilgili önemli bir gelişme yaşandı. Bu gelişme doğrultusunda POCO C81 Pro, yeni bir sertifikasyon platformunda ortaya çıktı. Bütçe dostu fiyata sahip olması beklenen akıllı telefonda Unisoc tarafından geliştirilen bir işlemci bulunacak. Akıllı telefon yüksek yenileme hızı dahil olmak üzere birçok özelliğiyle dikkatleri üzerinde toplayacak.

POCO C81 Pro'nun NBTC Sertifikası Ne Anlama Geliyor?

POCO C81 Pro, 25128PC17G model numarası ile birlikte Tayland'ın NBTC sertifikasyon platformunda ortaya çıktı NBTC sertifikası, akıllı telefonun Tayland'da telekomünikasyon standartlarına uygun olduğu ve satışa çıkabileceğinı gösteriyor. Android telefonun Tayland'ın yanı sıra dünya genelinde de piyasaya sürülmesi bekleniyor.

POCO C81 Pro'nun Özellikleri Nasıl Olacak?

Ekran Boyutu: 6,9 inç

6,9 inç Ekran Çözünürlüğü: HD+

HD+ Ekran Teknolojisi: LCD

LCD Ekran Yenileme Hızı: 120Hz

120Hz Yazılım: Android 15 Go Edition tabanlı HyperOS 3

Android 15 Go Edition tabanlı HyperOS 3 İşlemci: Unisoc T7250

Unisoc T7250 RAM: 4 GB LPDDR4x

4 GB LPDDR4x Depolama: 128 GB'a kadar

128 GB'a kadar Batarya: 6.000 mAh

6.000 mAh Kablolu Şarj : 15W

: 15W Ana Kamera: 50 MP

50 MP Ön Kamera: 13 MP

Ortaya çıkan bilgilere göre POCO C81 Pro'nun ekranı 6,9 inç büyüklüğünde olacak. Android 15 Go Edition tabanlı HyperOS 3 ile birlikte gelmesi beklenen akıllı telefon, LCD ekran üzerinde HD+ çözünürlük ve 120Hz yenileme hızı sunacak. Yüksek yenileme hızı sayesinde akıcı bir ekran deneyimi elde edilecek.

Akıllı telefon gücünü Unisoc T7250 işlemcisinden alacak. 12 nm üretim süreciyle geliştirilen işlemci iki adet 1.8 GHz Cortex-A75 ve altı adet 1.6 GHz Cortex-A55 olmak üzere toplamda sekiz adet çekirdek içeriyor. Bu işlemci, Temple Run gibi basit mobil oyunları oynama, sosyal medya uygulamalarını kullanma ve internette gezinme gibi aktiviteler için yeterli performans sunuyor.

POCO C81 Pro'nun arka yüzeyinde 50 megapiksel çözünürlüğünde ana kamera bulunacak. Ön yüzeyde ise 13 megapiksel çözünürlüğünde kamera yer alacak. 4 GB LPDDR4x RAM'e sahip telefon, 128 GB'a kadar depolama seçeneği sunacak. 15W kablolu şarj desteği ile birlikte gelmesi beklenen telefon ayrıca 6.000 mAh batarya kapasitesine sahip olacak.

POCO C81 Pro Ne Zaman Tanıtılacak?

POCO C81 Pro'un 2026 yılının ilk yarısında tanıtılması bekleniyor. Tanıtımla beraber akıllı telefonun tüm teknik özellikleri, fiyatı, tasarımı ve renk seçenekleri belli olacak. POCO'nun diğer modelleri Türkiye'de satılıyor. Dolayısıyla POCO C81 Pro da Türkiye'de satışa sunulabilir. Konuya dair resmî açıklama yapılmadığını belirtelim.