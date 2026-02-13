Bütçe Dostu iPhone 17e Sürpriz Bir Renk Seçeneği ile Geliyor

Bütçe dostu iPhone modelleri arasına yeni bir telefon daha katılmaya hazırlanıyor. Geçtiğimiz haftalarda fiyatı ortaya çıkan iPhone 17e'nin yeni görüntüleri sızdırıldı. Bununla birlikte akıllı telefonun hem renk seçenekleri hem de tasarımı açıklığa kavuştu. Yeni iPhone modeli, üç farklı renk seçeneğiyle birlikte gelecek.

iPhone 17e'nin Renk Seçenekleri Neler Olacak?

İddiaya göre Apple'ın yeni akıllı telefon modeli iPhone 17e, siyah, beyaz ve lavanta olmak üzere üç farklı renk seçeneği ile birlikte gelecek. Aslına bakılacak olursa serinin bir önceki modeli olan iPhone 16e yalnızca siyah ve beyaz renk seçeneğine sahipti. Her ne kadar bu modelde de aynı renk seçenekleri beklense de son sızıntılar ekstradan bir renk daha göreceğimize işaret ediyor.

Paylaşılan görsellere baktığımızda iPhone 17e'nin iPhone 16e'nin tasarımına çok benzeyeceğini görüyoruz ancak arada önemli bir fark olacak. Önceki modelde çentikli ekran tasarımına yer verilmişti. Yeni telefonda ise Dynamic Island tasarımı tercih edilecek. Böylece üst seviye iPhone'larda standart hâle gelen bu özellik, artık daha uygun fiyatlı seriye de taşınmış olacak.

Kullanıcılar, pahalı iPhone'lardaki modern ekran deneyimini daha erişilebilir bir cihazda yaşayabilecek. Bu değişiklik, Apple'ın bütçe dostu segmentte de tasarımı modern hâle getirmek istediğini gösteriyor. Telefonun arka kamera tasarımı ise önceki model ile aynı olacak. iPhone 17e'de de yalnızca bir adet arka kamera göreceğiz.

iPhone 17e'nin Özellikleri Nasıl Olacak?

İşlemci: Apple A19

Apple A19 Batarya: 4000 mAh

4000 mAh Şarj Hızı: 25W

25W Ekran Boyutu: 6,1 inç

6,1 inç Ekran Teknolojisi: Super Retina XDR OLED

Super Retina XDR OLED Depolama Alanı: 128 GB / 256 GB / 512 GB

128 GB / 256 GB / 512 GB RAM: 8 GB

8 GB Ana Kamera: 48 MP

48 MP Ön Kamera: 12 MP

12 MP Apple Intelligence: Destekleyecek.

Daha önce ortaya çıkan bilgilere göre bütçe dostu telefonda Apple A19 işlemcisi bulunacak. Bu işlemcinin iPhone 17'de de yer aldığını belirtelim. 3 nm üretim süreciyle geliştirilen bu işlemci, altı adet çekirdek içeriyor. Çok güçlü bir işlemci olan Apple A19 sayesinde en iyi grafiklere sahip oyunlar bile sorunsuz şekilde oynanabiliyor.

iPhone 17e'nin Fiyatı Ne Kadar Olacak?

iPhone 17e'nin 599 dolar (26.200 TL) fiyat etiketiyle satışa sunulacağı iddia edilmişti. Buna göre yeni iPhone modeli, Türkiye'de vergilerle birlikte 53 bin TL civarı başlangıç fiyat etiketiyle satışa sunulabilir. iPhone 16e'nin şu anda 49 bin 999 TL başlangıç fiyat etiketiyle satıldığını belirtelim. Konuya dair resmî açıklama yapılmadığının altını çizelim. Nihai fiyat, resmî lansman ile beraber belli olacak.

iPhone 17e Ne Zaman Tanıtılacak?

iPhone 17e'nin şubat ayında tanıtılması bekleniyor. Tanıtımla birlikte akıllı telefonun teknik özellikleri, fiyat etiketi, tasarımı ve renk seçenekleri belli olacak. Önceki iPhone modelleri gibi iPhone 17e de tanıtımın ardından Türkiye'de de satışa sunulacak. iPhone 16e, 2025 yılının şubat ayında tanıtılmıştı.