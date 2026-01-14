POCO'nun Ucuz Telefonu İçin Kritik Gelişme! Geri Sayım Başladı

POCO'nun C81 modeli ile ilgili önemli bir gelişme yaşandı. Geçtiğimiz haftalarda özellikleri ortaya çıkan POCO C81 bu kez bir sertifikasyon platformunda görüntülendi. Yakında tanıtılması beklenen akıllı telefonda Unisoc'un bir işlemcisini kullanacak. Android telefon ayrıca dev batarya sayesinde uzun pil ömrü sunacak.

POCO C81, Yeni Bir Sertifika Aldı

POCO C81, 25128PC17G model numarası ile Singapur'daki IMDA sertifikasyon platformunda ortaya çıktı. Bu sertifika, akıllı telefonun global pazarda yakında satışa sunulacağı anlamına geliyor. Bütçe dostu Android telefonun Türkiye, Hindistan, Endonezya ve Rusya dahil pek çok ülkede piyasaya sürülmesi bekleniyor.

POCO C81'in Özellikleri Nasıl Olacak?

Ekran Teknolojisi: IPS LCD

IPS LCD Ekran Boyutu: 6,9 inç

6,9 inç RAM: 4 GB LPDDR4X

4 GB LPDDR4X Depolama: 64 GB ve 128 GB

64 GB ve 128 GB GPU: Mali-G57

Mali-G57 İşlemci: Unisoc T7250

Unisoc T7250 Batarya: 6.000 mAh

6.000 mAh Kablolu Şarj: 15W

15W İşletim Sistemi: Android 15 veya Android 15 Go Edition

Ortaya çıkan bilgilere göre akıllı telefonun ekranı 6,9 inç büyüklüğünde olacak. POCO C81, IPS LCD ekran ile bilrikte gelecek. POCO C85'te 6,9 inç ekran büyüklüğü, 720 x 1600 piksel çözünürlük, IPS LCD ekran, yaklaşık 254 PPI piksel yoğunluğu ve 120Hz yenileme hızı tercih edilmişti. Yeni telefonda da 120Hz yenileme hızı görebiliriz.

Uygun fiyatlı Android telefon gücünü Unisoc T7250 işlemcisinden alacak. 12 nm üretim süreciyle geliştirilen Unisoc T7250, iki adet 1.8 GHz Cortex-A75 ve altı adet 1.6 GHz Cortex-A55 olmak üzere toplamda sekiz çekirdek içeriyor. POCO C85'te ise sekiz çekirdekli Dimensity 6300 işlemcisi ve Mali-G57 MC2 GPU mevcut.

POCO C81, 6.000 mAh batarya kapasitesine sahip olacak. Android 15 veya Android 15 Go Edition ile bilrikte gelecek akıllı telefonda 15W kablolu şarj desteği bulunacak. Depolama tarafında 64 GB ve 128 GB olmak üzere iki farklı seçenek yer alacak. Telefon ayrıca 4 GB LPDDR4X RAM seçeneği ile satışa sunulacak.

POCO C81'in Fiyatı Ne Kadar Olacak?

POCO C85 için 11.999 rupi (5.735 TL) başlangıç fiyat etiketi belirlenmişti. POCO C81'in ise 15.000 rupi (7.170 TL) başlangıç fiyat etiketiyle satışa sunulması bekleniyor. Konu ile ilgili resmî bir açıklama yapılmadığını, bu sebepten dolayı akıllı telefonun farklı fiyat etiketiyle satışa sunulabileceğini belirtelim.