POCO'dan Bütçe Dostu Telefon Geliyor! Dev Bataryaya Sahip

Bütçe dostu Android telefonlar arasına yeni bir model daha katılmaya hazırlanıyor. POCO C85x 5G'nin tanıtım tarihi belli oldu. MediaTek tarafından geliştirilen orta segment bir işlemci ile birlikte gelmesi beklenen akıllı telefon çok yakında tanıtılacak. Telefon ayrıca dev batarya sayesinde uzun pil ömrü sunacak.

POCO C85x 5G Ne Zaman Tanıtılacak?

Android 16 tabanlı HyperOS 3'e sahip POCO C85x 5G, 10 Mart 2026 tarihinde tanıtılacak. Tanıtımla beraber akıllı telefonun tüm özellikleri ve fiyatı belli olacak. Türkiye'de POCO marka akıllı telefonlar satılıyor. Dolayısıyla C85x 5G'nin de Türkiye'de satışa sunulması bekleniyor.

POCO C85x 5G'nin Tasarımı Nasıl Olacak?

Flipkart sayfasında yer alan görsele göre POCO C85x 5G'nin arka yüzeyinde hap şeklinde bir modül konumlanacak. Bu modülün üzerinde iki adet kamera yer alacak. Modülün sağ tarafında ise bir adet LED flaş bulunacak. POCO C85'te ise kare şeklinde bir kamere modülü tercih edilmişti. Yeni model ayrıca altın renginin iki farklı renk tonuna sahip olacak.

POCO C85x 5G'nin Bataryası Kaç mAh Olacak?

Paylaşılan görsele göre POCO C85x 5G'de 6300 mAh batarya kapasitesi bulunacak. Bu dev batarya sayesinde uzun pil ömrü elde edilecek. Böylece telefonu sık sık şarj etmeye gerek kalmayacak. POCO C85'te 6000 mAh batarya kapasitesi ve 33W hızlı şarj teknolojisi tercih edilmişti. Yeni model de 33W hızlı şarj teknolojisini destekleyebilir.

POCO C85x 5G'nin Ekran Özellikleri Nasıl Olacak?

Bütçe dostu Android telefon 6,9 inç civarı ekran büyüklüğüne sahip olabilir. Telefon, IPS LCD ekran üzerinde 120Hz yenileme hızı sunabilir. Yüksek yenileme hızı, çok akıcı bir ekran deneyimi elde edilmesin sağlıyor. C85'te 720 x 1600 piksel çözünürlük, 120Hz yenileme hızı ve yaklaşık 254 PPI piksel yoğunluğu bulunuyor.

POCO C85x 5G'nin Fiyatı Ne Kadar Olacak?

POCO C85 için 11 bin 999 rupi (5 bin 753 TL) başlangıç fiyat etiketi belirlenmişti. C85x 5G'nin ise 14 bin rupi civarı başlangıç fiyat etiketiyle satışa sunulması bekleniyor. 14 bin rupi, 6 bin 713 TL'ye denk geliyor. Buna göre telefonun tahmini vergili fiyatı 12 bin TL civarı olabilir. Konuya dair resmî açıklama yapılmadığını, bu nedenle telefonun farklı fiyat ile satılabileceğini belirtelim.

Editörün Yorumu

Benim için telefonda en önemli unsurlardan biri pil ömrüdür. Gün içinde sürekli şarj derdiyle uğraşmak istemediğim için POCO C85x 5G'nin 6300 mAh batarya kapasitesinin çok cazip geldiğini söyleyebilirim. Ayrıca 120Hz yenileme hızı sayesinde sosyal medayada gezinirken, film izlerken veya oyun oynarken akıcı bir deneyim elde edilecek. Uygun fiyatlı telefonlarda bu özellikleri görmek kesinlikle harika bir avantaj sağlıyor.