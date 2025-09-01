POCO 120Hz Ekranlı Aşırı Ucuz Telefon Tanıttı! 8 GB RAM'i Var

Geçtiğimiz haftalarda M7 modelini duyuran POCO, kısa süre önce yeni bir telefon tanıttı. Tanıtımla birlikte POCO C85 isimli yeni telefonun özellikleri ve fiyatı belli oldu. 120Hz yenileme hızı sunan telefon için 109 dolar (4.482 TL) başlangıç fiyat etiketi belirlendi.

POCO C85 Özellikleri

6,9 inç ekran büyüklüğüne sahip olan POCO C85, LCD ekran üzerinde 720 x 1600 piksel çözünürlük ve 120Hz yenileme hızı sunuyor. Telefonun yan tarafında parmak izi sensörü bulunuyor. Ayrıca yüz tanıma ile ekran kilidi açma özelliği de mevcut.

Telefonda MediaTek Helio G81 Ultra işlemcisi ve Mali-G52 MC2 GPU bulunuyor. 12 nm üretim süreciyle geliştirilen işlemci iki adet 2.0 GHz Cortex-A75 ve altı adet 1.7 GHz Cortex-A55 olmak üzere toplamda sekiz adet çekirdek içeriyor. POCO M7 4G'de Snapdragon 685, POCO M7 Plus 5G ise Snapdragon 6s Gen 3 tercih edilmişti.

Android 15 tabanlı HyperOS 2 ile birlikte gelen telefon 6 GB ve 8 GB olmak üzere iki farklı RAM seçeneği sunuyor. Depolama tarafınad ise 128 GB ve 256 GB seçenekleri mevcut. 6.000 mAh batarya kapasitesine sahip telefon 33W hızlı şarj teknolojisini destekliyor.

Telefonun arka tarafında 50 megapiksel çözünürlüğünde f/1.8 diyafram değerine sahip ana kamera ve yardımcı lens yer alıyor. Ön yüzeyde ise 8 megapiksel çözünürlüğünde f/2.0 diyafram değerine sahip kamera mevcut.

205 gram ağırlığındaki telefon 171,56 x 79,47 x 7,99 mm boyutlarında. Yeşil, mor ve siyah olmak üzere üç farklı renk seçeneği sunan telefonda IP64 sertifikası bulunuyor. Bu sertifika, telefonun belirli seviyeye kadar suya ve toza karşı dayanıklı olmasını sağlıyor.

POCO C85 Fiyatı

POCO C85'in 6 GB RAM ve 128 GB depolama alanına sahip sürümü için 109 dolar (4.482 TL), 6 GB RAM ve 256 GB depolama alanına sahip sürümü için 129 dolar (5.305 TL) fiyat etiketi belirlendi. Telefonun Türkiye'ye gelip gelmeyeceği henüz bilinmiyor.