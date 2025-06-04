6.550 mAh Batarya ve 16 GB RAM: POCO F7'nin Çıkış Tarihi Sızdırıldı

Geçtiğimiz aylarda F7 Pro ve F7 Ultra modeli tanıtılmıştı ancak o etkinlikte F7 modeline yer verilmemişti. Yeni sızıntı ile birlikte yeni telefonun tanıtım tarihi belli oldu. Peki, uzun süredir merakla beklenen POCO F7 ne zaman çıkacak?

POCO F7 Tanıtım Tarihi

Ortaya çıkan bilgilere göre POCO F7 modeli 17 Haziran veya 19 Haziran tarihinde tanıtılacak. Yapılacak tanıtımla birlikte telefonun tüm özellikleri ve fiyat etiketi belli olacak.

POCO F7'nin Özellikleri Nasıl Olacak?

İddiaya göre 6,83 inç ekran büyüklüğüne sahip telefon, AMOLED ekran üzerinde 1280 x 2272 piksel çözünürlük ve 120Hz yenileme hızı sunacak. 6.550 mAh batarya kapasitesine sahip telefon 90W hızlı şarj teknolojisini destekleyecek.

POCO F7'de Snapdragon 8s Gen 4 işlemcisi bulunacak. Bu işlemcide bir adet 3.21 GHz Cortex-X4, üç adet 3.0 GHz Cortex-A720, iki adet 2.8 GHz Cortex-A720 ve iki adet 2.0 GHz Cortex-A720 olmak üzere toplamda sekiz adet çekirdek mevcut. Redmi Turbo 4 Pro modelinde de bu işlemci tercih edilmişti.

F7'nin arka tarafında 50 megapiksel çözünürlüğünde ana kamera ve 8 megapiksel çözünürlüğünde ultra geniş açılı kamera bulunacak. Ön yüzeyde ise 20 megapiksel çözünürlüğünde kamera olacak.

Android 15 tabanlı HyperOS 2.0 ile birlikte gelecek telefon 12 GB ve 16 GB olmak üzere iki farklı RAM seçeneği sunacak. Depolama tarafında ise 256 GB ve 512 GB seçenekleri olacak. Konuya dair resmî açıklama yapılmadığını belirtelim.