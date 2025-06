vivo'dan 90W Hızlı Şarj Destekli Güçlü Telefon Geliyor! Tarih Verildi

Geçtiğimiz aylarda 7300 mAh batarya kapasitesine sahip vivo T4 5G modelini tanıtan vivo, yeni bir telefon tanıtmaya hazırlanıyor. vivo T4 Ultra isimli telefonun ne zaman tanıtılacağı belli oldu. Peki, vivo T4 Ultra ne zaman çıkacak?

vivo T4 Ultra'nın 11 Haziran tarihinde Hindistan'da tanıtılacağı açıklandı. Yapılacak tanıtımla birlikte telefonun tüm özellikleri ve fiyatı belli olacak.

vivo T4 Ultra'nın 40.000 Hindistan rupisi (18.220 TL) civarı fiyat etiketiyle satışa sunulacağı iddia edildi. vivo T3 Ultra modelinin 8 GB RAM ve 128 GB depolama alanına sahip sürümü için 31.999 Hindistan rupisi (14.581 TL) fiyat belirlenmişti.

Get in the zone with an Ultra-powerful zoom! You down to get those clear clicks?​#T4Ultra #GetSetTurbo #TurboLife #ComingSoon pic.twitter.com/GR2QhBfCNp