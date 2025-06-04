vivo'dan 90W Hızlı Şarj Destekli Güçlü Telefon Geliyor! Tarih Verildi

Geçtiğimiz aylarda 7300 mAh batarya kapasitesine sahip vivo T4 5G modelini tanıtan vivo, yeni bir telefon tanıtmaya hazırlanıyor. vivo T4 Ultra isimli telefonun ne zaman tanıtılacağı belli oldu. Peki, vivo T4 Ultra ne zaman çıkacak?

vivo T4 Ultra Çıkış Tarihi

vivo T4 Ultra'nın 11 Haziran tarihinde Hindistan'da tanıtılacağı açıklandı. Yapılacak tanıtımla birlikte telefonun tüm özellikleri ve fiyatı belli olacak.

vivo T4 Ultra'nın Fiyatı Ne Kadar Olacak?

vivo T4 Ultra'nın 40.000 Hindistan rupisi (18.220 TL) civarı fiyat etiketiyle satışa sunulacağı iddia edildi. vivo T3 Ultra modelinin 8 GB RAM ve 128 GB depolama alanına sahip sürümü için 31.999 Hindistan rupisi (14.581 TL) fiyat belirlenmişti.

vivo T4 Ultra'nın Özellikleri Nasıl Olacak?

İddiaya göre telefon gücünü Dimensity 9300 Plus işlemcisinden alacak. 4 nm üretim süreciyle geliştirilen işlemcide bir adet 3.4 GHz Cortex-X4, üç adet 2.85 GHz Cortex-X4 ve dört adet 2.0 GHz Cortex-A720 olmak üzere toplamda sekiz adet çekirdek bulunuyor.

6,67 inç ekran büyüklüğüne sahip telefon, pOLED ekran üzerinde 120Hz yenileme hızı sunacak. Android 15 tabanlı FunTouch OS 15 ile birlikte gelecek telefon 90W hızlı şarj teknolojisini destekleyecek.