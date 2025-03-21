POCO F7 Serisinin Tanıtım Tarihi Açıklandı! Türkiye'de Satılacak mı?

Geçtiğimiz haftalarda POCO M7 5G modelini tanıtan POCO, F7 Ultra ve F7 Pro olmak üzere iki farklı modelden oluşan F7 serisini tanıtmaya hazırlanıyor. Uygun fiyata güçlü donanım sunması beklenen serinin ne zaman tanıtılacağı belli oldu.

POCO F7 Serisi Tanıtım Tarihi

POCO F7 serisi 27 Mart 2025 tarihinde Türkiye saati ile (TSİ) 11.00'de tanıtılacak. Xiaomi'nin Türkiye sayfasında global lansman etkinliği için bir sayfa oluşturuldu. Bu, yeni telefonların Türkiye'de de satışa sunulabileceğini gösteriyor. POCO F6 serisinin de Türkiye'de satıldığını belirtelim.

POCO telefonların özelliklerini resmî olarak açıklamadı ancak bu zamana kadar çeşitli sızıntılar yaşandı. Önceki söylentilere göre özellikler şu şekilde:

POCO F7 Pro Özellikleri Nasıl Olacak? (Söylenti)

İddiaya göre 6,67 inç ekran büyüklüğüne sahip telefon, AMOLED ekran üzerinde 1440 x 3200 piksel çözünürlük ve 120Hz yenileme hızı sunacak. 206 gram ağırlığındaki telefon 8,12 mm kalınlığında olacak.

Gücünü Snapdragon 8 Gen 3 işlemcisinden alacak telefonda 12 GB RAM bulunacak. Depolama tarafında ise 256 GB ve 512 GB olmak üzere iki farklı seçenek sunulacak. 6.000 mAh batarya kapasitesiyle dikkat çeken telefon 90W hızlı şarj teknolojisini destekleyecek.

Telefonun arka tarafında 50 megapiksel çözünürlüğünde ana kamera ve 8 megapiksel çözünürlüğünde ikinci kamera yer alacka. Ön yüzeyde ise 20 megapiksel çözünürlüğünde kamera bulunacak. Android 15 tabanlı HyperOS 2 ile birlikte gelecek telefon IP68 sertifikası sayesinde suya ve toza karşı dayanıklı olacak.

POCO F7 Ultra Özellikleri Nasıl Olacak? (Söylenti)

Söylentilere göre 6,67 inç ekran büyüklüğüne sahip telefon, AMOLED ekran üzerinde1440 x 3200 piksel çözünürlük ve 120Hz yenileme hızı sunacak. 212 gram ağırlığındaki telefon 160,26 x 74,95 x 8,39 mm boyutlarında olacak.

Gücünü Snapdragon 8 Elite işlemcisinden alacak telefon 12 GB ve 16 GB olmak üzere iki farklı RAM seçeneği sunacak. Depolama tarafında ise 256 GB ve 512 GB seçenekleri bulunacak. 5.300 mAh batarya kapasitesine sahip telefon 120W hızlı şarj teknolojisini destekleyecek.

Telefonun arka tarafında 50 megapiksel çözünürlüğünde ana kamera, 50 megapiksel çözünürlüğünde telefoto ve 32 megapiksel çözünürlüğünde ultra geniş açılı kamera yer alacak. Ön yüzeyde ise 32 megapiksel çözünürlüğünde kamera bulunacak.

POCO F7 Serisi Fiyatı Ne Kadar Olacak? (Söylenti)

İddialara göre POCO F7 Pro 599 Euro (yaklaşık 24 bin TL) , POCO F7 Ultra ise 749 Euro (yaklaşık 30 bin TL) fiyat etiketiyle satışa sunulacak. Özellik ve fiyata dair resmî açıklama yapılmadığını, bu nedenle telefonların farklı donanım ve fiyat ile satışa sunulabileceğinin altını çizelim.