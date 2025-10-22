POCO'dan 16 GB RAM'li Telefon Geliyor! Tarih Ortaya Çıktı

POCO'nun yeni bir telefon üzerinde çalıştığı ortaya çıktı. POCO F8 Ultra olarak isimlendirilen telefon bir sertifikasyon platformunda görüntülendi. Bununla birlikte telefonun ne zaman tanıtılacağına yönelik bir iddia ortaya atıldı. Telefon çok güçlü işlemci ve yüksek yenileme hızı dahil birçok özelliğiyle öne çıkacak.

POCO F8 Ultra Ne Zaman Tanıtılacak?

25102PCBEG model numarasına sahip olan POCO F8 Ultra, Tayland'da yer alan NBTC sertifikasyon platformunda ortaya çıktı. Bu gelişmeye göre telefonun 2026 yılının ocak veya şubat ayında tanıtılacağı iddia edildi. POCO F7 Ultra, 2025 yılının mart ayında tanıtılmıştı. Dolayısıyla serinin yeni telefonu daha erken piyasaya sürülecek.

POCO F8 Ultra'nın Özellikleri Nasıl Olacak?

İşlemci: Snapdragon 8 Elite Gen 5

Snapdragon 8 Elite Gen 5 Ekran Boyutu: 6,9 inç

6,9 inç Ekran Teknolojisi: OLED

OLED Ekran Çözünürlüğü: 2K

2K Ekran Yenileme Hızı: 120Hz

120Hz RAM: 16 GB'a kadar LPDDR5x

16 GB'a kadar LPDDR5x Depolama: 1 TB'a kadar UFS 4.0

1 TB'a kadar UFS 4.0 Arka Kamera: 50 MP ana kamera + 50 MP ultra geniş açılı kamera + 50 MP periskop kamera

50 MP ana kamera + 50 MP ultra geniş açılı kamera + 50 MP periskop kamera Ön Kamera: 20 MP

20 MP Batarya Kapasitesi: 7.650 mAh

7.650 mAh Hızlı Şarj: 100W

Ortaya çıkan bilgilere göre 6,9 inç ekran büyüklüğüne sahip POCO F8 Ultra, OLED ekran üzerinde 2K çözünürlük ve 120Hz yenileme hızı sunacak. POCO F7 Ultra'da 6,67 inç ekran büyüklüğü, AMOLED ekran, 1440 x 3200 piksel çözünürlük, 3200 nit maksimum parlaklık ve 120Hz yenileme hızı tercih edilmişti.

Telefon gücünü Snapdragon 8 Elite Gen 5 işlemcisinden alacak. 3 nm üretim süreciyle geliştirilen bu işlemci iki adet 4.6GHz Prime çekirdek ve altı adet 3.63 GHz performans çekirdeği olmak üzere toplamda sekiz adet çekirdek içeriyor. Serinin önceki modelinde sekiz çekirdekli Snapdragon 8 Elite işlemcisi yer alıyor.

POCO'nun yeni telefonunda 16 GB'a kadar LPDDR5x RAM, 1 TB'a kadar UFS 4.0 depolama seçenekleri bulunacak. 7.650 mAh civarında batarya kapasitesine sahip telefon, 100W kablolu hızlı şarj, 50W kablosuz hızlı şarj teknolojilerini destekleyecek. Telefon ayrıca ekran altı ultrasonik pramak izi sensörüne de sahip olacak.

F8 Ultra'nın arka tarafında 50 megapiksel çözünürlüğünde OmniVision 950 ana kamera, 50 megapiksel çözünürlüğünde ultra geniş açılı kamera ve 50 megapiksel çözünürlüğünde periskop kamera bulunacak. Periskop kamera 5x optik yakınlaştırma yapabilecek. Ön yüzeyde ise 20 megapiksel çözünürlüğünde yer alacak.