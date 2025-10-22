Çift Ekranlı Xiaomi 17 Pro'ya Sağlamlık Testi Yapıldı [Video]

Çift ekranı, güçlü donanımı, yüksek yenileme hızı ve dev bataryasıyla öne çıkan Xiaomi 17 Pro'ya sağlamlık testi yapıldı. Xiaomi'nin amiral gemisi telefonu bu kapsamda bükme ve çizilme dahil olmak üzere birçok test yapıldı. Şık tasarıma sahip olan telefon, başarılı bir performans sergileyerek bu testi geçti.

Xiaomi 17 Pro'nun Dayanıklılık Testi Videosu Yayınlandı

Xiaomi 17 Pro'nun ne kadar dayanıklı olduğu merak ediliyordu. JerryRigEverything isimli kanala sahip olan YouTuber, telefonun dayanıklılığını ölçmek için bazı testler yaptı. İlk olarak tornavida ile ekranı çizmeye çalışan YouTuber, bu işlemi ekranın yanı sıra telefonun kenarlarına, ikinci ekranına ve arka kısmına da uyguladı.

YouTuber, daha sonra telefonun ekranına çakmak ile ısı testi yaptı. Telefon ısı testinde başarılı performans sergiledi. Bir süre boyunca ısıya maruz kalan ekran, sorunsuz şekilde çalışmaya devam etti. Parmak izi sensöründe de herhangi bir problem yaşanmadı. Bir sonraki adımda telefona bükülme testi yapıldı. Xiaomi 17 Pro bükülme testini de başarıyla geçti.

Xiaomi 17 Pro Özellikleri

Ana Ekran: 6,3 inç, AMOLED, 1220 x 2656 piksel, 120 Hz, 3500 nit

6,3 inç, AMOLED, 1220 x 2656 piksel, 120 Hz, 3500 nit İkinci Ekran: 2,7 inç, 574 x 904 piksel, 120 Hz, 3500 nit

2,7 inç, 574 x 904 piksel, 120 Hz, 3500 nit İşlemci : Snapdragon 8 Elite Gen 5

: Snapdragon 8 Elite Gen 5 RAM: 12 GB / 16 GB (LPPDDR5x)

12 GB / 16 GB (LPPDDR5x) Depolama: 256 GB / 512 GB / 1 TB (UFS 4.1)

256 GB / 512 GB / 1 TB (UFS 4.1) Arka Kamera: 50 MP ana kamera, 50 MP ultra geniş açılı kamera, 50 MP telefoto kamera

50 MP ana kamera, 50 MP ultra geniş açılı kamera, 50 MP telefoto kamera Ön Kamera: 50 MP (4K / 60 FPS video kaydı)

50 MP (4K / 60 FPS video kaydı) Batarya: 6300 mAh, 100W hızlı şarj

6300 mAh, 100W hızlı şarj İşletim Sistemi: Android 16 (Xiaomi HyperOS 3)

Android 16 (Xiaomi HyperOS 3) Ağırlık: 192 gram

En iyi Xiaomi telefonlar arasında yer alan Xiaomi 17 Pro gücünü Snapdragon 8 Elite Gen 5 işlemcisinden alıyor. Bu işlemcide ise iki adet 4.6GHz Prime çekirdek ve altı adet 3.63 GHz performans çekirdeği olmak üzere toplamda sekiz adet çekirdek yer alıyor. Xiaomi 17'de de aynı işlemcinin tercih edildiğini belirtelim.

Android 16 tabanlı HyperOS 3 ile gelen Xiaomi 17 Pro'nun arka tarafında 50 megapiksel çözünürlüğünde f/1.67 diyafram açıklığına sahip ana kamera, 50 megapiksel çözünürlüğünde f/2.4 diyafram açklığına sahip ultra geniş açılı kamera ve 50 megapiksel çözünürlüğünde f/3.0 diyafram açıklığına sahip telefoto kamera mevcut.

192 gram ağırlığında ve 8 mm kalınlığında olan telefonun ön yüzeyinde 50 megapiksel çözünürlüğünde f/2.2 diyafram açıklığına sahip bir kamera yer alıyor. Bu kamera ise 4K çözünürlükte 60 FPS video kaydı yapabiliyor. Bu da ön kameranın özellikle vlog çekimlerinde harikalar yaratacağı anlamına geliyor.

Xiaomi 17 Pro Fiyatı