Snapdragon 8 Elite Gen 5'li Telefon, Kamerasıyla Şov Yapacak!

Xiaomi’nin kısa süre önce tanıttığı Xiaomi 17 serisinin ardından gözler, şimdi şirketin Snapdragon 8 Elite Gen 5 işlemcisini taşıyacak bir sonraki modeli Redmi K90 Pro'da. Cihaz Çin’de bu isimle satışa sunulacakken küresel pazarda ise Poco F8 Ultra adıyla kullanıcıların karşısına çıkacak. Lansman yaklaşırken Poco F8 Ultra’nın bazı özellikleri de gün yüzüne çıktı.

Bazı Poco F8 Ultra Özellikleri Netleşti

Gelen bilgilere göre akıllı telefonun kamera tarafı Xiaomi 17 ile büyük ölçüde aynı olacak. Cihazın ana kamerası 50 MP çözünürlüğe sahip OVX9500 sensör olacak. Bunun yanında periskop lens altında yer alan 50 MP JN5 telefoto kamera sayesinde seride ilk kez güçlü bir yakınlaştırma imkânı sunulacak. Ultra geniş açı çekimlerde ise yine 50 MP OV50M sensör kullanılacak. Aynı sensörün ön kamerada da yer alacağı belirtiliyor.

Önceki Poco F serisi modelleri genellikle performans odaklı olurken kamera tarafında geri planda kalıyordu. Ancak Poco F8 Ultra, gelişmiş kamera özellikleriyle bu algıyı kıracak gibi görünüyor.

Poco F8 Ultra Ne Zaman Tatıtılacak?

Mevcut bilgilere göre Poco F8 Ultra, ekim ayında duyurulacak.

Poco F7 Ultra Özellikleri Nasıldı?

Poco F8 Ultra hakkında daha net bir fikir edinmek için mart ayında piyasaya sürülen Poco F7 Ultra'nın özelliklerine göz atalım. Cihaz, 6,67 inç boyutunda AMOLED ekranıyla dikkat çekiyor. QHD+ çözünürlük ve 120 Hz yenileme hızı sunan bu panel, 3200 nit parlaklık değerine ulaşabiliyor.

Poco F7 Ultra, Qualcomm Snapdragon 8 Elite işlemciden güç alıyor. 12 GB veya 16 GB RAM ve 256 GB veya 512 GB depolama seçenekleriyle satışa sunulan cihaz, arka tarafında 50 MP ana kamera, 50 MP telefoto lens ve 32 MP ultra geniş açı lensi bir arada sunuyor. Ön tarafta ise 32 MP özçekim kamerası bulunuyor.

Gücünü 5300 mAh kapasiteli bataryadan alan Poco F7 Ultra, 120W kablolu ve 50W kablosuz şarj desteği sunuyor.

Poco F7 Ultra teknik özellikleri şu şekilde sıralandı:

Ekran: 6,67 inç, AMOLED, QHD+, 120 Hz, ~3200 nit

İşlemci: Snapdragon 8 Elite (3nm)

RAM: 12 GB / 16 GB LPDDR5X

Depolama: 256 GB / 512 GB UFS 4.1

Arka Kamera: 50 MP ana (OIS) + 50 MP telefoto (≈2,5× OIS) + 32 MP ultra geniş

Ön Kamera: 32 MP

Batarya: 5300 mAh

Şarj: 120 W kablolu, 50 W kablosuz

Bağlantı: 5G, Wi-Fi 7, Bluetooth, NFC, Kızılötesi

Dayanıklılık: IP68

Malzeme: Alüminyum çerçeve, POCO Shield Glass

Boyut: 160,26 × 74,95 × 8,39 mm

Ağırlık: 212 g

Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Poco F8 Ultra'dan beklentileriniz neler?