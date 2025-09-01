Redmi'nin iPhone 17 Rakibi Yeni Amiral Gemisi Ortaya Çıktı: 7000 mAh Bataryayla Geliyor

Xiaomi'nin fiyat performans odaklı akıllı telefonlarıyla tanınan alt markası Redmi, K90 isimli yeni amiral gemisi serisini piyasaya sürmeye hazırlanıyor. Son olarak serinin üst düzey modeli Redmi K90 Pro'nun tüm özellikleri ortaya çıktı. Küresel pazarda "Poco F8 Ultra" adını alacak yeni cihaz görünüşe göre selefi Redmi K80 Pro'ya göre önemli yükseltmelerle gelecek. Detaylar haberde.

Redmi K90 Pro'nun Özellikleri Nasıl Olacak?

İddialara göre yeni telefon, Qualcomm'un yakında piyasaya süreceği Snapdragon 8 Elite 2 işlemcisinden güç alacak. Amiral gemisi işlemcinin özellikle oyun ve çoklu görev performansı açısından akıllı telefon pazarında önemli bir sıçrama yaratması bekleniyor.

Cihazın pil ömrü performansı hem olumlu hem de olumsuz sürprizler barındırıyor. Öyle ki, yeni telefon K80 Pro'daki 6.000 mAh'lık batarya yerine 7.000 mAh'lık dev bir pille gelecek. Ancak kablolu şarj hızının bir önceki modeldeki 120W değerinden 100W'a düşeceği belirtiliyor. Buna karşın 50W kablosuz şarj hızı ve ekran altı ultrasonik parmak izi okuyucusunun yeni modelde de yerini koruyacağı söyleniyor

Redmi K90 Pro fotoğrafçılık tarafında ise serinin ilk periskop lensine sahip olan modeli olarak öne çıkacak. Ayrıca cihazın fotoğrafçılık konusunda daha iyi sonuçların alınmasını sağlayacak gelişmiş bir görüntü işleme teknolojisine de ev sahipliği yapacağı öne sürülüyor.

Son olarak multimedya deneyimi için ses donanımında da iyileştirmelerle gelmesi beklenen telefon, bir önceki modelde benzer şekilde 2K çözünürlüklü OLED bir ekrana sahip olacak.

Redmi K90 Pro Ne Zaman Çıkacak?

En iyi Xiaomi telefonlar arasına katılması beklenen Redmi K90 Pro, serinin diğer üyeleriyle birlikte yıl sonunda Çin'de tanıtılması bekleniyor. İddialara göre yeni telefonların Poco F8 adı altında yeniden markalanan versiyonları ise 2026'nın ilk çeyreğinde piyasaya sürülecek.

Peki siz yeni K90 Pro hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım.