POCO'nun Yeni Amiral Gemisi Yolda: Türkiye'ye de Gelecek!

Akıllı telefon pazarının en hareketli isimlerinden POCO, yeni bir amiral gemisi telefonu piyasaya sürmek için çalışmalarını hızlandırdı. Şirket, Xiaomi'nin yeni nesil cihazlarından Redmi K90'nın yeniden markalanmış versiyonu olan Poco F8 Pro'yu yakında kullanıcılarla buluşturacak.

Yeni POCO F8 serisi ile birlikte piyasaya sürülecek cihazın bazı önemli özellikleri lansmandan önce sızdırıldı. Gelin şimdi POCO F8 Pro'nun öne çıkan özelliklerine hep birlikte göz atalım.

POCO F8 Pro'nun Özellikleri

2510DPC44G model numarasıyla IMEI kayıtlarında ortaya çıkan yeni POCO F8 Pro'nun yakında Çin'de piyasaya sürülecek Redmi K90'nın yeniden markalanan bir versiyonu olacak. K90 modeli sadece Çin'de satışa sunulurken, F8 Pro'nun Türkiye'de dahil olmak üzere global pazardaki pek çok bölgeye ayak basması bekleniyor.

Hatırlarsanız, geçtiğimiz yıl piyasaya sürülen Redmi K80'nin global versiyonu da POCO F7 Pro olmuştu. Bu bağlamda yeni cihazın Redmi K90 ile aynı teknik özelliklere sahip olacağını söyleyebiliriz.

Sızdırılan bilgilere göre bilgilere göre, POCO F8 Pro yakında piyasaya sürülmesi beklenen Snapdragon 8 Gen 5 işlemcisinden güç alacak. Cihaz, 2K çözünürlük ve 120Hz yenileme hızı sunan 6.59 inçlik düz bir RGB OLED LTPS ekrana sahip olacak.

F8 Pro'nun güç kaynağını 100W hızlı şarj desteği sunan 7,100 mAh'lık devasa bir batarya oluşturacak. En iyi Xiaomi telefonları arasına katılması beklenen cihazın diğer dikkat çekici özellikleri arasında, ekran altı parmak izi senösrü, çift stereo hoparlör, metal çerçeve bulunuyor.

POCO F8 Pro Ne Zaman Çıkacak?

İddialara göre Xiaomi, tıpkı POCO F7 serisinde olduğu gibi F8 serisinde de ilk olarak POCO F8 Pro ve F8 Ultra modelini piyasaya sürecek. Bu modeller 2026'nın ilk aylarında küresel pazarda piyasaya sürülmesi, ana model POCO F8'in ise yılın ikinci çeyreğinde kullanıcılarla buluşması bekleniyor.

Peki siz POCO'nun yeni amiral gemisi telefonu hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım.