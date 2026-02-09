200 MP Kameralı POCO F9 Ultra'nın Özellikleri Ortaya Çıktı

POCO'nun yeni telefonu F9 Ultra hakkında heyecanlandıran bir gelişme yaşandı. Bu gelişme doğrultusunda F9 Ultra'nın özellikleri ortaya çıktı. Sızdırılan bilgilere göre akıllı telefon, Qualcomm'un en güçlü işlemcisine sahip olacak. Telefon ayrıca dev batarya ve yüksek şarj hızıyla da dikkatleri üzerinde toplayacak.

POCO F9 Ultra'nın Özellikleri Nasıl Olacak?

Arka Kamera: 200 MP (Diğer kameraların çözünürlüğü belli değil.)

200 MP (Diğer kameraların çözünürlüğü belli değil.) İşlemci: Snapdragon 8 Elite Gen 6

Snapdragon 8 Elite Gen 6 RAM: 12 GB / 16 GB

12 GB / 16 GB Depolama: 256 GB / 512 GB

256 GB / 512 GB Batarya: 8000 mAh

8000 mAh Hızlı Şarj: 100W

Ortaya çıkan bilgilere göre POCO F9 Ultra, 8000 mAh batarya kapasitesine sahip olacak. Bu dev batarya sayesinde akıllı telefon uzun pil ömrü sunacak. Böylece akıllı telefonu sık sık şarj etmeye gerek kalmayacak. F9 Ultra ayrıca 100W hızlı şarj teknolojisini destekleyecek. Bu teknoloji, telefonun kısa sürede şarj olmasını sağlayarak zamandan tasarruf ettirecek.

Akıllı telefonda Snapdragon 8 Elite Gen 6 işlemcisi bulunacak. Bu yıl içinde tanıtılması beklenen bu işlemci, toplamda sekiz adet çekridek içerecek. 2 nm üretim süreciyle geliştirilecek işlemci, çok kaliteli grafiklere sahip oyunları bile rahatlıkla çalıştırabilecek. Böylece herhangi bir kasma ve donma gibi sorunlarla karşılaşılmayacak.

Serinin bir önceki modeli POCO F8 Ultra'da iki adet 4.6 GHz Oryon V3 Phoenix L ve altı adet 3.62 GHz Oryon V3 Phoenix M olmak üzere toplamda sekiz adet çekirdek içeren Snapdragon 8 Elite Gen 5 tercih edilmişti. Snapdragon 8 Elite Gen 6 işlemcisi, 3 nm üretim süreciyle geliştriilen bu işlemciden hem daha güçlü hem de daha verimli olacak.

F9 Ultra, 12 GB ve 16 GB olmak üzere iki farklı RAM seçeneği sunacak. Depolama tarafında ise 256 GB ve 512 GB olmak üzere iki farklı seçenek göreceğiz. Telefonun arka yüzeyinde 200 megapiksel çözünürlüğünde bir kamera bulunacak. Diğer kameraların çözünürlüğüne dair henüz herhangi bir bilgi paylaşılmadı.

POCO F9 Ultra'nın Fiyatı Ne Kadar Olacak?

POCO F8 Ultra'nın 12 GB RAM ve 256 GB depolama alanına sahip sürümü şu anda Xiaomi'nin çevrim içi mağazasında 55 bin 999 TL'ye satılıyor. F9 Ultra'nın önceki modelden daha güçlü donanıma sahip olacağı göz önünde bulundurulduğunda başlangıç fiyatı 60 bin TL civarında olabilir. Konu ile ilgili resmî açıklama yapılmadığını, bu nedenle telefonun farklı fiyata sahip olabileceğini belirtelim.

POCO F9 Ultra Ne Zaman Tanıtılacak?

POCO F9 Ultra'nın 2026 yılının ikinci yarısında tanıtılması bekleniyor. Tanıtımla birlikte akıllı telefonun tüm teknik özellikleri, fiyat etiketi, tasarımı ve renk seçenekleri belli olacak. Yüksek şarj hızı ve dev batarya dahil olmak üzere birçok özelliğiyle öne çıkan POCO F8 Ultra, 2025 yılının kasım ayında tanıtılmıştı.