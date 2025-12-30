Uygun Fiyata 8 GB RAM'li Telefon: POCO M8 5G İçin Tarih Verildi

POCO'nun bütçe dostu yeni telefonu M8 5G'nin tanıtım tarihi açıklandı. Duyuruya göre Android telefon, önümüzdeki hafta içerisinde tanıtılacak. M8 5G, yüksek yenileme hızı sayesinde akıcı bir ekran deneyimi sunacak. Ayrıca telefon yüksek şarj hızı ve 8 GB RAM seçeneği dahil olmak üzere birçok özelliğiyle de öne çıkacak.

POCO M8 5G Ne Zaman Tanıtılacak?

POCO M8 5G, 8 Ocak 2025 tarihinde tanıtılacak. Tanıtımla birlikte akıllı telefonun teknik özellikleri ve fiyat etiketi belli olacak. Bütçe dostu Android telefonun arka yüzeyinde köşeleri oval bir modül bulunacak. Bu modülün üzerinde iki adet kamera ve bir adet LED flaş yer alacak. Arka yüzeyde ayrıca POCO logosu da bulunacak.

POCO M8 5G'nin Özellikleri Nasıl Olacak?

Ekran Boyutu: 6,77 inç

6,77 inç Ekran Yenileme Hızı: 120Hz

120Hz Ekran Çözünürlüğü: FHD+

FHD+ Batarya: 5.520 mAh

5.520 mAh Hızlı Şarj: 45W

45W Ana Kamera: 50 MP

50 MP Depolama: 256 GB

256 GB İşlemci: Snapdragon 6 Gen 3

Snapdragon 6 Gen 3 RAM: 8 GB

8 GB Su Sıçramalarına ve Toza Dayanıklılık: IP65

İddiaya göre POCO M8 5G gücünü Snapdragon 6 Gen 3 işlemcisinden alacak. 4 nm üretim süreciyle geliştirilen bu işlemcide dört adet 2.4 GHz Cortex-A78 ve dört adet 1.8 GHz Cortex-A55 olmak üzere toplamda sekiz adet çekirdek mevcut. Geçtiğimiz haftalarda tanıtılan POCO C85 5G'de MediaTek Dimensity 6300 işlemcisi tercih edilmişti.

POCO'nun yen itelefonu, 5.520 mAh batarya kapasitesine sahip olacak. Akıllı telefon, 45W hızlı şarj teknolojisini destekleyecek. Bu teknoloji, akıllı telefonun kısa sürede şarj olmasıın sağlayarak zamandan tasarruf ettirecek. Telefonun ana kamerası 50 megapiksel çözünürlüğünde olacak. Cihazda ayrıca 8 GB RAM bulunacak.

POCO M8 5G'nin Fiyatı Ne Kadar Olacak?

POCO M7 5G için 9.999 rupi (4.783 TL) başlangıç fiyat etiketi belirlenmişti. POCO M8 5G'nin ise 12 bin rupi (5.740 TL) civarı bir fiyat etiketiyle satışa sunulması bekleniyor. Konu ile ilgili resmî bir açıklamanın yapılmadığını, bu nedenden dolayı akıll ıtelefonun farklı bir fiyata sahip olabileceğini belirtelim.