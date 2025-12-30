16 GB RAM'li Ucuz Amiral Gemisi Geliyor! 200 MP Kamerası Var

iQOO'nun yeni akıllı telefon modeli Z11 Turbo ile ilgili önemli bilgiler ortaya çıkmaya devam ediyor. Kısa süre önce Geekbench'te görüntülenen iQOO Z11 Turbo'nun bu kez görüntüleri paylaşıldı. Bununla birlikte akıllı telefonun renk seçenekleri belli oldu. Telefon dört farklı renk seçeneği ile beraber satışa sunulacak.

iQOO Z11 Turbo'nun Tasarımı Nasıl Olacak?

Paylaşılan görüntülere göre iQOO Z11 Turbo, mavi, pembe, siyah ve beyaz olmak üzere dört fark renk seçeneğine sahip olacak. Telefonun arka yüzeyinde kare şeklinde bir modül konumlanacak. Bu modül üzerinde iki adet kamera yer alacak. Modülün üzerinde 200 MP yazısını görüyoruz. LED flaş ise modülün sağ tarafında bulunacak.

iQOO Z11 Turbo'nun Özellik Listesi

İşlemci: Snapdragon 8 Gen 5

Snapdragon 8 Gen 5 RAM: 16 GB

16 GB Ekran Teknolojisi: OLED

OLED Ekran Boyutu: 6,59 inç

6,59 inç Ekran Çözünürlüğü: 1.5K

1.5K Arka Kamera: 200 MP ana kamera + 8 MP ikinci kamera

200 MP ana kamera + 8 MP ikinci kamera Ön Kamera: 32 MP

32 MP Batarya: 7.600 mAh

7.600 mAh Suya ve Toza Dayanıklılık: IP68/69 sertifikası

IP68/69 sertifikası Parmak İzi: Ultrasonik ekran altı parmak izi sensörü

Akıllı telefonda Qualcomm'un güçlü işlemcisi Snapdragon 8 Gen 5 bulunacak. 3 nm üretim süreciyle geliştirilen bu işlemcide iki adet 3.8GHz prime çekirdek ve altı adet 3.32GHz performans çekirdeği olmak üzere toplamda sekiz adet çekirdek yer alıyor. iQOO Z10 Turbo'da ise sekiz çekirdekli Dimensity 8400 işlemcisi yer alıyor.

iQOO Z11 Turbo'nun Fiyatı Ne Kadar Olacak?

iQOO'nun bütçe dostu Android telefon modeli Z11 Turbo'nun 2500 yuan (15.356 TL) civarı bir başlangıç fiyat etiketiyle satışa sunulması bekleniyor. Dev batarya ve hızlı şarj teknolojisi dahil birçok özelliğiyle öne çıkan iQOO Z10 Turbo için 1799 yuan (11.048 TL) başlangıç fiyat etiketi belirlenmişti.