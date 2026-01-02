Samsung'dan 12 GB RAM'li Ucuz Telefon Geliyor! 50 MP Kamerası Var

Samsung'un merakla beklenen yeni akıllı telefon modeli Galaxy A57 5G ile ilgili önemli bir gelişme yaşandı. Bu gelişme doğrultusunda Samsung Galaxy A57 5G, bir sertifikasyon platformunda görüntülendi. Çok yakında tanıtılması beklenen akıllı telefon yüksek yenileme hızı ve yüksek çözünürlüklü kamera sistemi dahil birçok özelliğiyle öne çıkacak.

Samsung Galaxy A57 5G, Yeni Sertifika Aldı

En iyi orta segment telefonlar arasına katılmaya hazırlanan Samsung Galaxy A57 5G, SM-A576B/DS model numarası ile birlikte BIS isimli sertifikasyon platformunda ortaya çıktı. Bu sertifika, Galaxy A57 5G'nin Hindistan pazarında satışa sunulmak üzere gerekli resmî onay sürecine girdiği anlamına geliyor. Telefonun Hindistan dışında hangi ülkelerde piyasaya sürüleceği henüz bilinmiyor.

Samsung Galaxy A57 5G'nin Özellikleri Nasıl Olacak?

Ana Kamera: 50 MP

50 MP Makro Kamera: 5 MP

5 MP Ultra Geniş Açılı Kamera: 13 MP

13 MP Ön Kamera: 12 MP

12 MP İşlemci: Exynos 1680

Exynos 1680 GPU: Xclupse 550

Xclupse 550 RAM: 12 GB

12 GB Yazılım: Android 16 tabanlı One UI 8.5

Akıllı telefonun arka yüzeyinde 50 megapiksel çözünürlüğünde Sony IMX906 ana kamera, 13 megapiksel çözünürlüğünde ISOCELL S5K3L6 ultra geniş açılı kamera ve 5 megapiksel çözünürlüğünde makro kamera bulunacak. Akıllı telefonun ön kamerası ise 12 megapiksel çözünürlüğünde olacak.

Galaxy A57'nin ön ve arka kameralarının 4K çözünürlüğünde 30 FPS, 1080p çözünürlüğünde ise 30 FPS ve 60 FPS video kaydı yapabilmesi bekleniyor. Bütçe dostu akıllı telefon gücünü Exynos 1680 işlemcisinden alacak. Samsung Galaxy A55'te Exynos 1480 işlemcisi, Samsung Galaxy A56'da ise Exynos 1580 işlemcisi tercih edilmişti.

Samsung Galaxy A57 5G Ne Zaman Tanıtılacak?

Samsung'un uygun fiyatlı Android telefonu Galaxy A57'nin 2026 yılının şubat ayında tanıtılması bekleniyor. Tanıtımla birlikte akıllı telefonun tüm teknik özellikleri, fiyat etiketi, renk seçenekleri ve tasarımı belli olacak. Çok şık bir görünüme sahip olan Samsung Galaxy A56, 2025 yılının mart ayında tanıtılmıştı.