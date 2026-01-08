A101, 200 MP Kameralı Ucuz Telefon ve iPhone 16 Plus Satıyor

A101, bu hafta uygun Android telefondan iPhone'lara kadar çeşitli modelleri satışa sundu. Bunlar arasında Redmi Note 14 Pro, Redmi Note 14, Redmi 15, Redmi 14C, Samsung Galaxy A56, Samsung Galaxy A17, Samsung Galaxy S24 Ultra, Realme C65, Realme C63, iPhone 14, iPhone 15 ve iPhone 16 Plus yer alıyor.

A101'de Redmi Note 14 Pro, iPhone 16 Plus ve iPhone 15'in Fiyatı

A101 marketlerde 8 Ocak itibarıyla Redmi Note 14 Pro'nun 8 GB RAM ve 256 GB depolama alanına sahip sürümü 15 bin 999 TL fiyat etiketiyle satılıyor. Telefonun arka yüzeyinde 200 megapiksel ana kamera, 8 megapiksel ultra geniş açılı kamera ve 2 megapiksel makro kamera bulunuyor. Telefonda ayrıca 5500 mAh batarya ve 45W hızlı şarj mevcut.

Redmi Note 14'ün 8 GB RAM ve 128 GB depolama alanına sahip sürümü 11 bin 499 TL, 8 GB RAM ve 256 GB depolama alanına sahip sürümü 11 bin 999 TL'ye satılıyor. Telefonun arka yüzeyinde 108 megapiksel çözünürlüğünde ana kamera, 2 megapiksel çözünürlüğünde derinlik kamerası ve 2 megapiksel çözünürlüğünde makro kamera bulunuyor.

Gücünü A18 işlemcisinden alan iPhone 16 Plus'ın 512 GB depolama alanına sahip sürümü 85 bin 299 TL, gücünü A16 Bionic işlemcisinden alan iPhone 15'in 512 GB depolama alanına sahip sürümü 64 bin 999 TL, gücünü A15 Bionic işlemcisinden alan iPhone 14'ün 512 GB depolama alanına sahip sürümü 51 bin 999 TL fiyat etiketiyle satılıyor.

Redmi 15'in 8 GB RAM ve 256 GB depolama alanına sahip sürümü 11 bin 999 TL, Redmi 14C'nin 8 GB RAM ve 256 GB depolama alanına sahip sürümü 9 bin 499 TL'ye satılıyor. Realme C63'ün 8 GB RAM ve 256 GB depolama alanına sahip sürümü 8 bin 999 TL, Realme C65'in 8 GB RAM ve 128 GB depolama alanına sahip sürümü ise 7 bin 999 TL fiyata satışa sunuldu.

Samsung Galaxy S24 Ultra'nın 12 GB RAM ve 256 GB depolama alanına sahip sürümü 59 bin 899 TL, Samsung Galaxy A17 5G'nin 8 GB RAM ve 256 GB depolama alanına sahip sürümü 13 bin 299 TL, Samsung Galaxy A17 4G'nin 4 GB RAM ve 128 GB depolama alanına sahip sürümü 10 bin 499 TL, Samsung Galaxy A56'nın 8 GB RAM ve 256 GB depolama alanına sahip sürümü ise 22 bin 999 TL'ye satılıyor.

Editörün notu: Bu içerik herhangi bir reklam içermemektedir. İlgi çekici ürün/hizmet hakkında bilgilendirme amacıyla hazırlanmıştır.

A101 marketlerde bu hafta satışa sunulan teknolojik ürünler hakkında ne düşünüyorsunuz? Söz konusu ürünler ile ilgili düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.