200 MP Kameralı Ucuz Telefon Global Pazara Geliyor! 16 GB RAM'i Var

OPPO, geçtiğimiz aylarda Reno 15'i tanıttı. Çin'de satışa sunulan telefonun global sürümü hakkında heyecanlandıran bir gelişme yaşandı. Reno 15'in global sürümünün fiyatı sızdırıldı. Paylaşılan bilgilere göre global sürüm bütçe dostu bir fiyat etiketiyle piyasaya sürülecek. Telefon ayrıca yüksek çözünürlüklü kamera dahil birçok özelliğiyle de öne çıkıyor.

OPPO Reno 15'in Global Fiyatı Fiyatı Ne Kadar Olacak?

Ortaya çıkan bilgilere göre OPPO Reno 15, global pazarda 50 bin rupiden (23.858 TL) daha düşük bir fiyat etiketiyle satışa sunulacak. Konu ile ilgili henüz resmî bir açıklamanın yapılmadığını, bu nedenden dolayı söz konusu akıllı telefonun farklı bir fiyat etiketiyle gelebileceğini belirtelim.

OPPO Reno 15 Özellikleri

Ekran Büyüklüğü: 6,78 inç

AMOLED Çözünürlük: 1272 x 2772 piksel

120 Hz Maksimum Parlaklık: 3600 nit

240 Hz İşlemci: Dimensity 8450

12 GB ve 16 GB Depolama Seçenekleri: 256 GB, 512 GB ve 1 TB

Android 16 tabanlı ColorOS 16 Güvenlik: Ekran altı parmak izi sensörü

200 MP ana kamera + 50 MP telefoto kamera + 50 MP ultra geniş açılı kamera Ön Kamera: 50 MP

6200 mAh Kablolu Hızlı Şarj: 80W

50W Dayanıklılık Sertifikaları: IP66, IP68 ve IP69

Reno 15, gücünü Dimensity 8450 işlemcisinden alıyor. 4 nm üretim süreciyle geliştirilen bu işlemci, bir adet 3.25 GHz Cortex-A725, üç adet 3.0 GHz Cortex-A725 ve dört adet 2.1 GHz Cortex-A725 olmak üzere toplamda sekiz adet çekirdek içeriyor. Reno 14 Pro'da ise sekiz çekirdekli Dimensity 8350 işlemcisi tercih edilmişti.

Telefonun arka yüzeyinde 200 megapiksel f/1.8 diyafram açıklığına sahip ana kamera, 50 megapiksel f/2.0 diyafram açıklığına sahip ultra geniş açılı kamera, 50 megapiksel f/2.8 diyafram açıklığına sahip periskop kamera bulunuyor. Ön yüzeyde ise 50 megapiksel f/2.0 diyafram açıklığına sahip kamera mevcut.

Android 16 tabanlı ColorOS 16 ile birlikte gelen akıllı telfeon, 12 GB ve 16 GB olmak üzere iki farklı RAM seçeneği sunuyor. Depolama tarafında ise 256 GB, 512 GB ve 1 TB seçenekleri bulunuyor. Telefonda 6200 mAh batarya kapasitesi yer alıyor. Cihaz ayrıca 80W kablolu hızlı şarj, 50W kablosuz hızlı şarj teknolojilerini destekliyor.