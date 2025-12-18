10.000 mAh Bataryalı Oyun Telefonu Geliyor! 16 GB RAM'i Var

Honor'un yeni oyun telefonu Win ile ilgili önemli bilgiler ortaya çıkmaya devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde görüntüleri paylaşılan Honor Win'in bu kez bazı özellikleri ortaya çıktı. Sızdırılan bilgilere göre akıllı telefon, dev batarya, yüksek çözünürlüklü ekran ve güçlü işlemci sayesinde üst düzey bir oyun deneyimi sunacak.

Honor Win'in Özellikleri Nasıl Olacak?

İşlemci: Snapdragon 8 Elite Gen 5

Snapdragon 8 Elite Gen 5 RAM: 16 GB LPDDR5X

16 GB LPDDR5X Batarya: 10.000 mAh

10.000 mAh Hızlı Şarj: 100W kablolu, 80W kablosuz

100W kablolu, 80W kablosuz Ekran Boyutu: 6,83 inç

6,83 inç Ekran Teknolojisi: OLED

OLED Ekran Yenileme Hızı: 165Hz

165Hz Ekran Çözünürlüğü: 1272 x 2800 piksel

Ortaya çıkan bilgilere göre Honor Win, 10.000 mAh batarya kapasitesine sahip olacak. En iyi oyuncu telefonları araısna katılmaya hazırlanan telefon, dev batarya sayesinde çok uzun pil ömrü sunacak. Telefon ayrıca 100W kablolu hızlı şarj ve 80W kablosuz hızlı şarj teknolojilerini destekleyecek. Bu teknolojiler, dev bataryanın bile kısa sürede şarj olmasını sağlayacak.

Akıllı telefon gücünü Snapdragon 8 Elite Gen 5 işlemcisinden alacak. 3 nm üretim süreciyle geliştirilen bu işlemci, iki adet 4.6 GHz Oryon V3 Phoenix L ve altı adet 3.62 GHz Oryon V3 Phoenix M olmak üzere toplamda sekiz adet çekirdek içeriyor. Telefon, bu güçlü işlemci sayesinde yüksek grafikli mobil oyunları bile sorunsuz şekilde çalıştırabilecek.

Bütçe dostu oyun telefonunda 16 GB LPDDR5X RAM bulunacak. Depolama seçeneklerine dair bir bilgi paylaşılmadı ancak 256 GB, 512 GB ve 1 TB seçeneklerini görebiliriz. Daha önce ortaya atılan iddiaya göre telefon 6,83 inç büyüklüğündeki OLED ekran, 165Hz yenileme hızı ve 1272 x 2800 piksel çözünürlük sunacak.

Honor Win'in Tanıtım Tarihi

Çok şık bir tasarıma sahip olan Honor Win, 26 Aralık tarihinde tanıtılacak. Aynı tarihte Honor Win T de duyurulacak. Tanıtımla birlikte akıllı telefonların tüm teknik özellikleri ve fiyatı belli olacak. Oyun odaklı yeni akıllı telefonların hangi ülkelerde satışa sunulacağı henüz belli değil.