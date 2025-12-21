POCO'nun Dev Bataryalı Ucuz Telefonu Yolda! Çok Hızlı Şarj Olacak

POCO'nun bütçe dosu yeni akıllı telefon modeli M8 Pro ile ilgili önemli bilgiler ortaya çıkmaya devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde bazı özellikleri ortaya çıkan POCO M8 Pro'nun şarj hızı sızdırıldı. Paylaşılan bilgilere göre ucuz Android telefon çok hızlı şarj olacak. Böylece telefonun şarj olması için uzun süre beklenmesine gerek kalmayacak.

POCO M8 Pro'nun Şarj Hızı Kaç Olacak?

POCO M8 Pro'nun 100W hızlı şarj teknolojisini destekleyeceği iddia edildi. Bu teknoloji, dev bataryanın bile kısa sürede şarj olmasını sağlayarak zamandan tasarruf ettirecek. Çok şık bir tasarıma ve güçlü donanıma sahip olan POCO M7 Pro'da 45W hızlı şarj teknolojisi tercih edilmişti.

POCO M8 Pro'nun Teknik Özellik Listesi

Ekran Boyutu: 6,83 inç

6,83 inç Ekran Teknolojisi: AMOLED

AMOLED Ekran Çözünürlüğü: 1.5K

1.5K Ekran Yenileme Hızı: 120Hz

120Hz Arka Kamera: 50 MP ana kamera + 8 MP ultra geniş açı

50 MP ana kamera + 8 MP ultra geniş açı Ön Kamera: 32 MP

32 MP Batarya: 6.500 mAh

6.500 mAh Şarj Hızı: 100W

100W İşlemci: Snapdragon 7s Gen 4

POCO M8 Pro gücünü Snapdragon 7s Gen 4 işlemcisinden alacak. 4 nm üretim süreciyle geliştirilen işlemci bir adet 2.7 GHz Cortex-A720, üç adet 2.4 GHz Cortex-A720 ve dört adet 1.8 GHz Cortex-A520 olmak üzere toplamda sekiz adet çekirdek içeriyor. M7 Pro'da ise sekiz çekirdekli Dimensity 7025 Ultra işlemcisi mevcut.

POCO M8 Pro'nun Türkiye Fiyatı Ne Kadar Olacak?

POCO M7 Pro'nun 12 GB RAM ve 256 GB depolama alanına sahip sürümü için 16 bin 999 TL fiyat etiketi belirlenmişti. POCO M8 Pro'nun ise 19 bin TL civarı bir fiyat etiketiyle satışa sunulması bekleniyor. Fiyata dair resmî açıklamanın yapılmadığını, bu sebepten ötürü akıllı telefonun farklı fiyatla gelebileceğini belirtelim.

POCO M8 Pro Ne Zaman Tanıtılacak?

POCO'nun bütçe dostu Android telefonu M8 Pro'nun 2026 yılının ocak ayında tanıtılması bekleniyor. Tanıtımla beraber bütçe dostu telefonun tüm teknik özellikleri, tasarımı ve fiyatı belli olacak. Uygun fiyata güçlü donanım sunan POCO M7 Pro, 2024 yılının aralık ayında tanıtılmıştı.