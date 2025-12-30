POCO'dan Uygun Fiyatlı Telefonlar Geliyor! 120Hz Ekranı Var

Yeni Android telefonlar POCO M8 ile POCO M8 Pro'nun fiyatı ortaya çıktı. Bununla birlikte her iki modelin de özellikleri açıklığa kavuştu. Yüksek yenileme hızı ve şarj hızı ile dikkatleri üzerine çekmesi beklenen bu telefonlar, çok yakın bir zamanda kullanıcılarla buluşmaya geliyor.

POCO M8 Serisinin Fiyatı Ne Kadar Olacak?

POCO'nun yeni M8 serisi henüz resmî olarak satışa sunulmadı, bu nedenle fiyatı hakkında da şimdiye kadar resmî bir açıklamada bulunmadı fakat Rusya'daki bir satıcıdan sızan bilgilerle birlikte hem telefonların özellikleri hem fiyatları gün yüzüne çıktı.

8 GB RAM ve 256 GB depolama alanına sahip M8 modeli, 26817 Rus rublesi (14 bin 513 TL) fiyat etiketine sahip olacak. 512 GB depolama alanına sahip versiyon ise 31.167 (16 bin 867 TL) fiyatla satışa sunulacak. Öte yandan Poco M8 Pro'nun 8 GB RAM ve 256 GB depolama sunan sürümü için 36.242 Rus rublesi (19 bin 616 TL), 12 GB RAM ve 512 GB depolama sunan versiyonu içinse 38.793 Rus rublesi (20 bin 996 TL) fiyat etiketi belirlenecek.

POCO M8'in Özellikleri Nasıl Olacak?

Ekran: 6.77 inç AMOLED

6.77 inç AMOLED Yenileme Hızı: 120Hz

120Hz İşlemci: Snapdragon 6 Gen 3.

Snapdragon 6 Gen 3. Arka Kamera: 50 MP ana kamera + 2 MP derinlik kamerası

50 MP ana kamera + 2 MP derinlik kamerası Ön Kamera: 20 MP

20 MP Batarya: 5.520 mAh pil

5.520 mAh pil Hızlı Şarj: 45W hızlı şarj

6.77 inç ekran büyüklüğüne sahip olacak POCO M8, AMOLED ekran üzerinde 120Hz yenileme hızı sunacak. Cihaz, gücünü Snapdragon 6 Gen 3 işlemcisinden alacak. 4 nm üretim süreciyle geliştirilen bu işlemcide dört adet 2.4 GHz Cortex-A78 ve dört adet 1.8 GHz Cortex-A55 olmak üzere toplamda sekiz adet çekirdek mevcut. Kısa süre önce tanıtılan POCO C85 5G'de ise MediaTek Dimensity 6300 işlemcisinin tercih edildiğini belirtelim.

Cihaz, 5.520 mAh batarya kapasitesi ile gelecek. Bununla birlikte 45W hızlı şarj teknolojisini destekleyecek. Telefonun arka tarafında 50 megapiksel çözünürlüğünde ana kamera ve 2 megapiksel çözünürlüğünde derinlik kamerası bulunacak. Ön yüzeyde ise 20 megapiksel çözünürlüğünde bir kamera olacak.

POCO M8 Pro'nun Özellikleri Nasıl Olacak?

Ekran: 6.83 inç AMOLED

6.83 inç AMOLED Yenileme Hızı: 120Hz

120Hz Ekran Koruması: Gorilla Glass Victus 2

Gorilla Glass Victus 2 İşlemci: Snapdragon 7s Gen 4

Snapdragon 7s Gen 4 Arka Kamera: 50 MP ana kamera + 8 MP ultra geniş açılı kamera

50 MP ana kamera + 8 MP ultra geniş açılı kamera Ön Kamera: 32 MP

32 MP Batarya: 6.500 mAh

6.500 mAh Hızlı Şarj: 100W süper hızlı şarj

Poco M8 Pro, 6.83 inç ekran büyüklüğüne sahip olacak ve M8 modeli gibi AMOLED ekran üzerinde 120Hz yenileme hızı sunacak. Gorilla Glass Victus 2 ekran koruma teknolojisini destekleyecek olan bu yeni model, gücünü Snapdragon 7s Gen 4 işlemcisinden alacak.

Cihazın arka tarafında 50 megapiksel çözünürlüğünde ana kamera ve 8 megapiksel çözünürlüğünde ultra geniş açılı kamera bulunacak. Ön tarafta ise 32 megapiksel çözünürlüğünde bir kamera yer alacak. Cihaz, 6.500 mAh batarya kapasitesi ile oldukça uzun bir kullanım süresi sunacak. Ayıca 100W hızlı şarj desteğine sahip olacak.