Fiyat Performans Canavarı Tablet Geliyor: Snapdragon İşlemciye Sahip!

Xiaomi'nin sevilen alt markası Poco, akıllı telefon pazarındaki agresif büyümesinin ardından tablet segmentindeki iddiasını da artırmaya hazırlanıyor. Şirket merakla beklenen Poco Pad X1 modelini piyasaya sürmeye hazırlanırken şimdi de Poco Pad M1 adlı yeni cihazı için çalışmalarını hızlandırdı.

Son olarak Pad 11 modeli Geekbench testlerinde boy gösterdi. Paylaşılan bilgiler uygun fiyatlı tabletin işlemcisini ve performans skorlarını ortaya çıkardı. İşte detaylar!

Poco Pad M1, Snapdragon 7s Gen 4 İşlemcisinden Güç Alacak

Güvenilir kaynakların paylaştığı Geekbench karnesine göre, yeni Poco Pad M1 Qualcomm'un güçlü işlemcilerinden Snapdragon 7s Gen 4'e sahip olacak. Cihaz bu güçlü yonga seti ile birlikte yapay zeka performans testinin tek hassasiyet skorunda 1103, yarım hassasiyet skorunda 1090 ve niceleme skorunda ise 1707 puana ulaşıyor.

Söz konusu puanlar yeni tabletin özellikle orta segment tablet pazarında iddialı bir model olacağını ortaya koyuyor. Geekbench karnesindeki bir diğer dikkat çeken detay ise işletim sistemi tarafında. Normal şartlarda Android 16'yı desteklemesi beklenen Pad M1'in Android 15 ile test edildiği görülüyor. Bu nedenle cihazın piyasaya sürüldükten sonra Android 16 güncellemesi alacağı söyleniyor.

Poco Pad M1'in Özellikleri Nasıl Olacak?

Daha öncesinde ortaya atılan bazı iddialar, Poco Pad M1'in eylül ayında ülkemizde de piyasaya sürülen Redmi Pad 2 Pro'nun yeniden markalanmış bir versiyonu olacak. Buna göre tablet aşağıdaki teknik özelliklere sahip olacak.

Ekran: 12.1 inç büyüklüğünde, 2560x1600 çözünürlük ve 120 Hz yenileme hızı sunan LCD panel.

12.1 inç büyüklüğünde, 2560x1600 çözünürlük ve 120 Hz yenileme hızı sunan LCD panel. İşlemci: Snapdragon 7s Gen 4

Snapdragon 7s Gen 4 RAM: 6 GB ve 8 GB LPDDR4X

6 GB ve 8 GB LPDDR4X Depolama: 128 GB ve 256 GB

128 GB ve 256 GB Batarya: 12.000 mAh

12.000 mAh Şarj Hızı: 33W hızlı şarj

33W hızlı şarj Arka Kamera: 8 MP (1080p/720p 30 FPS video kaydı)

8 MP (1080p/720p 30 FPS video kaydı) Ön Kamera: 8 MP (1080p/720p 30 FPS video kaydı)

Cihazın tanıtım tarihi ile ilgili henüz net bir bilgi yok. Ancak Poco F8 Pro ve Poco F8 Ultra akıllı telefonlarının yakında tanıtılacağına dair söylentilerle birlikte Poco Pad M1'in de bu cihazlara sahnede eşlik etmesi bekleniyor.

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım.