POCO'dan 12.000 mAh Bataryalı Ucuz Tablet Geliyor! 120Hz Ekranı Var

POCO'nun yeni bir tablet üzerinde çalıştığı ortaya çıktı. Pad M1 olarak isimlendirilen tabletin özellikleri sızdırıldı. Sızdırılan bilgilere göre tablet, dev batarya sayesinde tek şarjla bile çok uzun süre boyunca kullanılabilecek. Pad M1 ayrıca yüksek yenileme hızı ve yüksek çözünürlüklü ekran dahil birçok özelliğiyle öne çıkacak.

POCO Pad M1'in Özellikleri Nasıl Olacak?

Ekran Boyutu: 12,1 inç

12,1 inç Ekran Çözünürlüğü: 1600 x 2560 piksel

1600 x 2560 piksel Ekran Yenileme Hızı: 120Hz

120Hz Ekran Teknolojisi: LCD

LCD İşlemci: Snapdragon 7s Gen 4

Snapdragon 7s Gen 4 RAM Seçenekleri: 6 GB ve 8 GB

6 GB ve 8 GB Depolama: 256 GB

256 GB Arka Kamera: 8 megapiksel

8 megapiksel Ön Kamera: 8 megapiksel

8 megapiksel Batarya Kapasitesi: 12.000 mAh

12.000 mAh Hızlı Şarj: 33W hızlı şarj

33W hızlı şarj İşletim Sistemi: Android 15 tabanlı HyperOS 2

Ortaya çıkan bilgilere göre 12,1 inç ekran büyüklüğüne sahip POCO Pad M1, LCD ekran üzerinde 1600 x 2560 piksel çözünürlük ve 120Hz yenileme hızı sunacak. Yüksek yenileme hızı, tablette daha akıcı bir ekran deneyimi deneyimi elde edilmesini sağlayacak. Tablette ayrıca klavye ve kalem desteği de bulunacak.

Tablet gücünü Snapdragon 7s Gen 4 işlemcisinden alacak. 4 nm üretim süreciyle geliştirilen işlemci bir adet 2.7 GHz Cortex-A720, üç adet 2.4 GHz Cortex-A720 ve dört adet 1.8 GHz Cortex-A520 olmak üzere toplamda sekiz adet çekirdek içeriyor. POCO Pad 5G'de Snapdragon 7s Gen 2 işlemcisi tercih edilmişti.

Android 15 tabanlı HyperOS 2 ile birlikte gelecek POCO Pad M1, 6 GB ve 8 GB olmak üzere iki farklı RAM seçeneği sunacak. Depolama tarfında ise yalnızca 256 GB depolama alanı yer alacak. MicroSD kart desteği sayesinde depolama alanı artırılabilecek. Tablet Dolby Atmos destekli dört adet hoparlöre de sahip olacak.

12.000 mAh batarya kapasitesine sahip olan tablet 33W kablolu hızlı şarj teknolojisini destekleyecek. Bütçe dostu Android tabletin arka tarafında 8 megapiksel çözünürlüğünde kamera yer alacak. Ön yüzeyde de 8 megapiksel çözünürlüğünde bir kamera bulunacak.Tabletin 1080p çözünürlükte video kaydı yapabilmesi bekleniyor.