POCO'dan 120Hz Ekranlı Ucuz Tablet Geliyor! 6 GB RAM ve Dahası

POCO'nun yeni bir tablet üzerinde çalıştığı ortaya çıktı. Pad M1 olarak isimlendirilecek tablet uygun fiyata iddialı özellikler sunacak. Ortaya çıkan bilgilere göre tablet 12.000 mAh batarya kapasitesi, 120Hz yenileme hızı ve 6 GB RAM seçeneği dahil olmak üzere birçok özelliğiyle öne çıkacak.

POCO Pad M1'in Özellikleri Nasıl Olacak?

Ortaya çıkan bilgilere göre 12,1 inç ekran büyüklüğüne sahip POCO Pad M1, LCD ekran üzerinde 2.5K çözünürlük ve 120Hz yenileme hızı sunacak. Geçtiğimiz yılın ağustos ayında tanıtılan POCO Pad 5G'de 12,1 inç ekran büyüklüğü, LCD ekran, Full HD+ çözünürlük ve 120Hz yenileme hızı tercih edilmişti.

POCO'nun uygun fiyatlı Android telefonu Snapdragon 7s Gen 3 işlemcisi ve Adreno 810 GPU bulunacak. 4 nm üretim süreciyle geliştirilen işlemci bir adet 2.5 GHz Cortex-A720, üç adet 2.4 GHz Cortex-A720 ve dört adet 1.8 GHz Cortex-A520 olmak üzere toplamda sekiz adet çekirdek içeriyor.

Android 15 tabanlı HyperOS 2 ile birlikte gelmesi beklenen tablette 6 GB RAM ve 128 GB depolama alanı yer alacak. RAM ve depolama alanı tarafında birden fazla seçenek sunulup sunulmayacağı henüz bilinmiyor. POCO Pad 5G'nin 128 GB ve 256 GB olmak üzere iki farklı depolama seçeneğine sahip olduğunu belirtelim.

Pad M1'de 12.000 mAh batarya kapasitesinin yer alacağı iddia edildi. Dev batarya, yalnızca tek şarj ile uzun süre boyunca tabletin kullanılabilmesine imkân tanıyacak. Tablet ayrıca 27W hızlı şarj teknolojisini destekleyecek. Peki, POCO'nun bütçe dostu yeni tableti Pad M1 ne zaman çıkacak?

POCO Pad M1 Ne Zaman Tanıtılacak?

POCO Pad M1'in eylül ayının sonunda veya ekim ayında tanıtılması bekleniyor. Konuya dair resmî açıklama yapılmadığını, bu nedenle tablet farklı bir tarihte tanıtılabilir. Ayrıca tabletin Türkiye'ye gelip gelmeyeceği de henüz bilinmiyor.