POCO'nun 120Hz Ekranlı Ucuz Tableti Yolda! Tarih Belli Oldu

POCO'nun merakla beklenen yeni tabletine dair önemli bir gelişme yaşandı. Bu gelişme doğrultusunda Pad M1'in tanıtım tarihi belli oldu. Uygun fiyat etiketine sahip olması beklenen tablet yüksek yenileme hızı ve dev batarya dahil olmak üzere birçok özelliğiyle öne çıkacak.

POCO Pad M1'in Tanıtım Tarihi

POCO Pad M1, 26 Kasım tarihinde tanıtılacak. Aynı tarihte POCO F8 Pro, F8 Ultra ve Pad X1 de tanıtılacak. Tanıtımla birlikte yeni tablet ve akıllı telefon modellerinin tüm teknik özellikleri, fiyat etiketleri ve tasarımları belli olacak. POCO Pad M1'in koyu mavi ve gri olmak üzere iki farklı renk seçeneği ile satışa sunulması bekleniyor.

POCO Pad M1'in Özellikleri Nasıl Olacak?

Ekran Boyutu: 12,1 inç

12,1 inç Ekran Teknolojisi: LCD

LCD Ekran Yenileme Hızı: 120Hz

120Hz Ekran Çözünürlüğü: 1600 x 2560 piksel

1600 x 2560 piksel İşlemci: Snapdragon 7s Gen 4

Snapdragon 7s Gen 4 RAM Seçenekleri: 6 GB ve 8 GB

6 GB ve 8 GB Depolama: 256 GB

256 GB Arka Kamera: 8 MP

8 MP Ön Kamera: 8 MP

8 MP Batarya Kapasitesi: 12.000 mAh

12.000 mAh Hızlı Şarj: 33W hızlı şarj

Ortaya çıkan bilgilere göre 12,1 inç ekran büyüklüğüne sahip POCO Pad M1, LCD ekran üzerinde 1600 x 2560 piksel çözünürlük ve 120Hz yenileme hızı sunacak. Tabletin arka tarafında 8 megapiksel çözünürlüğünde kamera yer alacak. Ön kameranın da 8 megapiksel çözünürlüğünde olması bekleniyor.

Tablet gücünü Snapdragon 7s Gen 4 işlemcisinden alacak. 4 nm üretim süreciyle geliştirilen bu işlemci bir adet 2.7 GHz Cortex-A720, üç adet 2.4 GHz Cortex-A720 ve dört adet 1.8 GHz Cortex-A520 olmak üzere toplamda sekiz adet çekirdek içeriyor. POCO Pad 5G'de Snapdragon 7s Gen 2 işlemcisi tercih edilmişti.

POCO Pad M1 6 GB ve 8 GB olmak üzere iki farklı RAM seçeneği sunacak. Depolama tarafında ise 256 GB seçeneği yer alacak. Tablette 12.000 mAh batarya kapsitesi bulunacak. Bu dev batarya, tek şarjla bile tabletin çok uzun süre boyunca kullanılabilmesine imkân tanıyacak. Cihaz ayrıca 33W hızlı şarj teknolojisini destekleyecek.

POCO Pad M1'in Fiyatı Ne Kadar Olacak?

POCO'nun bütçe dostu Android tableti Pad M1'in 349 euro (17 bin 79 TL) fiyat etiketiyle satışa sunulacağı iddia edilmişti. Konuya dair resmî açıklamanın yapılmadığını, bu nedenden dolayı tabletin farklı bir fiyat etiketiyle satışa sunulabileceğini belirtelim.