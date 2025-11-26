144Hz Ekranlı POCO Pad X1 Türkiye'de! 3.2K Çözünürlüğe Sahip

POCO'nun bütçe dostu Android tabletleri arasına yeni bir model daha eklendi. Pad X1 olarak isimlendirilen tablet yüksek çözünürlüklü ekran, dev batarya, yüksek yenileme hızı ve 8 GB RAM seçeneği dahil olmak üzere birçok özelliğiyle öne çıkıyor. Peki, POCO Pad X1'in Türkiye fiyatı ne kadar?

POCO Pad X1'in Türkiye Fiyatı

POCO Pad X1'in 8 GB RAM ve 512 GB depolama alanına sahip sürümü, Xiaomi'nin çevrim içi mağazasında kampanya kapsamında 16 bin 999 TL yerine 15 bin 499 TL fiyat etiketiyle satılıyor. Tablet koyu gri ve mavi olmak üzere iki farklı renk seçeneği sunuyor. POCO Pad M1 ise şu anda 12.999 TL fiyat etiketiyle satılıyor.

POCO Pad X1 Özellikleri

Ekran Boyutu: 11,2 inç

11,2 inç Ekran Çözünürlüğü: 2136 x 3200 piksel

2136 x 3200 piksel Piksel Yoğunluğu: 345 PPI

345 PPI Maksimum Parlaklık: 800 nit

800 nit Ekran Yenileme Hızı: 144Hz

144Hz İşlemci: Snapdragon 7+ Gen 3

Snapdragon 7+ Gen 3 RAM: 8 GB LPDDR5X

8 GB LPDDR5X Depolama Alanı: 512 GB UFS 4.0

512 GB UFS 4.0 Arka Kamera: 13 MP

13 MP Ön Kamera: 8 MP

8 MP Batarya Kapasitesi: 8.850 mAh

8.850 mAh Hızlı Şarj: 45W

45W Boyutlar: 251,22 x 173,42 x 6,18 mm

251,22 x 173,42 x 6,18 mm Ağırlık: 500 gram

11,2 inç ekran büyüklüğüne sahip olan POCO Pad X1, 2136 x 3200 piksel çözünürlük, 345 PPI piksel yoğunluğu, 800 nit maksimum parlaklık ve 144Hz yenileme hızı sunuyor. Yüksek yenileme hızı sayesinde daha akıcı bir ekran deneyimi elde ediliyor. 500 gram ağırlığındaki tablet 251,22 x 173,42 x 6,18 mm boyutlarında.

Tablet gücünü Snapdragon 7+ Gen 3 işlemcisinden alıyor. 4 nm üretim süreciyle geliştirilen bu işlemci, bir adet 2.8 GHz Cortex-X4, dört adet 2.6 GHz Cortex-A720 ve üç adet 1.9 GHz Cortex-A520 olmak üzere toplamda sekiz adet çekirdek içeriyor. POCO Pad'de Snapdragon 7s Gen 2, POCO Pad M1'de ise Snapdragon 7s Gen 4 tercih edilmişti.

Wi-Fi 6E ve Bluetooth 5.4 dseteğine sahip olan POCO Pad X1'de 8 GB LPDDR5X RAM ve 512 GB UFS 4.0 depolama alanı bulunuyor. Tablette ayrıca 8.850 mAh batarya kapasitesi mevcut. Bu dev batarya sayesinde tablet tek şarjla bile uzun süre boyunca kullanılabilecek. Tablet ayrıca 45W hızlı şarj teknolojisini destekliyor.

Tabletin arka tarafında 13 megapiksel çözünürlüğünde f/2.2 diyafram açıklığına sahip kamera yer alıyor. Ön yüzeyde ise 8 megapiksel çözünürlüğünde f/2.28 diyafram açıklığına sahip kamera mevcut. Arka kamera 4K, 1080p ve 720p çözünürlüklerinde, ön kamera ise 1080p ve 720p çözünürlüklerinde video kaydı yapabiliyor.