Dimensity 8500 işlemci ve 12 GB RAM'li Poco X8 Pro Performans Testine Girdi

Poco'nun yeni orta segment canavarı X8 Pro, Türkiye yolunda. Kısa bir süre önce Çin'de tanıtılan Redmi Turbo 5'in global sürümü olması beklenen telefon, lansmana kısa bir süre kala Geekbench'te görüntülendi. Model numarası 2511FPC34G olan cihazın yapılan performans testlerinde MediaTek Dimensity 8500 işlemci, 12 GB RAM ve Android 16 ile çalıştığı ortaya çıktı.

Poco X8 Pro'nun Performansı Nasıl?

Yapılan Geekbench testinde Poco X8 Pro, tek çekirdek testinde 1.708, çoklu çekirdekli testte ise 6.297 puan aldı. Ki bu Redmi Turbo 5'in Geekbench sonuçlarına oldukça benzer. Hatta biraz üzerinde. Serinin önceki modeli olan ve Türkiye'de 21 bin TL'ye satılan Poco X7 Pro ise tek çekirdek testinde 1.570, çoklu çekirdek testinde 6.000 puan almıştı. Yani küçük de olsa gözle görülür bir iyileşme var. Ancak Poco X7 Pro kullanıyorsanız, Poco X8 Pro'ya geçmenizi mantıklı kılacak kadar yok.

Poco X8 Pro Özellikleri Neler?

Poco X8 Pro'nun 6.59 inç boyutunda 1268x2756 piksel (FHD+) çözünürlüklü AMOLED ekrana sahip olacağı ve 120 Hz yenileme hızını destekleyeceği belirtiliyor. Ki bunlar Redmi Turbo 5' ile de örtüşüyor. MediaTek Dimensity 8500 işlemci, 12 GB LPDDR5X RAM ve UFS 4.1 depolama alanı da yine bu modelde karşımıza çıkacak.

Kamera özelliklerine baktığımızda ise optik görüntü sabitleme (OIS) destekli 50 megapiksel ana kamera ve 8 megapiksel ultra geniş açılı lens barındıran ikili bir arka kamera dizilimi görüyoruz. Ki bu da Redmi Turbo 5 ile örtüşüyor. Ön tarafta ise selfie çekimleri için 20 megapiksel kamera yer alıyor.

Belirtmekte fayda var ki Poco X8 Pro her ne kadar Redmi Turbo 5'in global sürümü olsa da her özelliği aynı olmayacak. Örneğin global sürüm olan Poco X8 Pro, Redmi Turbo 5'in 7.560 mAh'lık bataryasından mahrum olacak ve 6.500 mAh kapasiteli batarya ile gelecek. Söz konusu pil 100W hızlı şarjı desteğine sahip olacak.

Poco X8 Pro'nun 8 GB+256 GB, 8 GB+512 GB ve 12 GB+512 GB olmak üzere üç farklı konfigürasyonda piyasaya sürüleceği tahmin ediliyor. Renk seçenekleri arasında siyah, beyaz ve yeşil pşacal. Cihaz, Android 16 tabanlı HyperOS 3 işletim sistemiyle kutudan çıkacak. Bu özellik Poco X8 Pro'yu Android 16 ile piyasaya çıkacak ilk telefonlardan biri yapacak