Xiaomi'nin 16 GB RAM'li Ucuz Telefonu Performans Testine Girdi

Redmi Turbo 5 Geekbench'te ortaya çıktı. Bununla beraber Redmi Turbo 5'in performans testinde kaç puan aldığı belli oldu. Ayrıca akıllı telefonun işlemcisi dahil olmak üzere bazı özellikleri de ortaya çıktı. Geekbench sonuçlarına göre Android telefonda MediaTek tarafından geliştirilen bir Dimensity işlemcisi yer alacak.

Redmi Turbo 5 Geekbench'te Kaç Puan Aldı?

Redmi Turbo 5, 2511FRT34C model numarası ile birlikte Geekbench'te görüntülendi. Xiaomi'nin bütçe dostu telefonu, tek çekirdek testinde 1.594 puan, çoklu çekirdek testinde ise 6.686 puana ulaştı. Geekbench'te akıllı telefonun 16 GB RAM'e sahip sürümü yer aldı. Telefonda ayrıca Android 16 işletim sistemi bulunuyor.

Redmi Turbo 5'in Özellikleri Nasıl Olacak?

İşlemci: MediaTek Dimensity 8500

MediaTek Dimensity 8500 Ekran Teknolojisi: LTPS OLED

LTPS OLED Ekran Çözünürlüğü: 1.5K

1.5K Batarya: 8.000 mAh

8.000 mAh Hızlı Şarj: 100W

100W Güvenlik: Ultrasonik parmak izi sensörü

Ortaya çıkan bilgilere göre Redmi Turbo 5'te MediaTek Dimensity 8500 işlemcisi bulunacak. 4 nm üretim süreciyle geliştirilen bu işlemci, bir adet 3.4GHz Cortex-A725, üç adet 3.2GHz Cortex-A725 ve dört adet 2.2GHz Cortex-A725 olmak üzere toplamda sekiz adet çekirdek içeriyor. Redmi Turbo 4'te ise MediaTek Dimensity 8400 Ultra mevcut.

Redmi Turbo 5'in Fiyatı Ne Kadar Olacak?

Redmi Turbo 4 için 1.999 yuan (12.468 TL) fiyat etiketi belirlenmişti. Redmi Turbo 5'in ise 2.100 yuan (13.098 TL) civarı bir başlangıç fiyat etiketiyle satışa sunulması bekleniyor. Konuya dair henüz resmî bir açıklama yapılmadığını, bu nedenden dolayı telefonun farklı fiyatla gelebileceğini belirtelim.

Redmi Turbo 5 Ne Zaman Tanıtılacak?

Xiaomİ'nin bütçe dostu Android telefonu Redmi Turbo 5'in 2026 yılının ocak ayında tanıtılması bekleniyor. Tanıtımla birlikte telefonun tüm teknik özellikleri, fiyat etiketi, tasarımı ve renk seçenekleri belli olacak. Serinin bir önceki modeli olan Redmi Turbo 4, 2025 yılının ocak ayında tanıtılmıştı.