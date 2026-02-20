POCO'nun 100W Hızlı Şarja Sahip Telefonu Yolda! Güçlü İşlemcisi Var

POCO'nun yeni telefonu X8 Pro'ya dair önemli bilgiler ortaya çıkmaya devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde ekran özellikleri ortaya çıkan POCO X8 Pro'nun bu kez görüntüleri sızdırıldı. Böylece akıllı telefonun hem tasarımı hem de renk seçenekleri açıklığa kavuştu. Bütçe dostu telefon çok şık bir görünüme sahip olacak.

POCO X8 Pro'nun Tasarımı Nasıl Olacak?

Paylaşılan görsellere göre POCO X8 Pro'nun arka yüzeyinde hap şeklinde bir modül konumlanacak. Bu modül üzerinde iki adet kamera yer alacak. Modülün sağ tarafında ise LED flaş bulunacak. Arka yüzeyde POCO logosu da yer alacak. Akıllı telefonun yan tarafında güç ve ses butonları bulunacak. X8 Pro beyaz, siyah ve açık yeşil olmak üzere üç farklı renk seçeneği sunacak.

POCO X8 Pro'nun Özellikleri Neler Olacak?

İşlemci: MediaTek Dimensity 8500 Ultra

MediaTek Dimensity 8500 Ultra GPU: Mali-G720 MC8

Mali-G720 MC8 Batarya: 6.500 mAh

6.500 mAh Hızlı Şarj: 100W

100W Ekran Boyutu: 6,59 inç

6,59 inç Ekran Yenileme Hızı: 120Hz

120Hz Ekran Çözünürlüğü: 1.5K

1.5K Ekran Parlaklığı: 2000 nit

2000 nit Ekran Teknolojisi: AMOLED

AMOLED Yazılım: Android 16 tabanlı HyperOS 3

Android 16 tabanlı HyperOS 3 Suya ve Toza Dayanıklılık: IP68 / IP69 / IP69K sertifikaları

İdidaya göre POCO X8 Pro'nun ekranı 6,59 inç büyüklüğünde olacak. Akıllı telefon, AMOLED ekran üzerinde 1.5K çözünürlük, 120Hz yenileme hızı ve 2000 nit maksimum parlaklık sunacak. POCO X7 Pro'da ise 6,67 inç ekran büyüklüğü, 1220 x 2712 piksel çözünürlük, AMOLED ekran ve 120Hz yenileme hızı tercih edilmişti.

Akıllı telefon gücünü Dimensity 8500 Ultra işlemcisinden alacak. 4 nm üretim süreciyle geliştirilen bu işlemci, bir adet 3.4 GHz Cortex-A725, üç adet 3.2 GHz Cortex-A725 ve dört adet 2.2 GHz Cortex-A725 olmak üzere toplamda sekiz adet çekirdek içeriyor. Bu işlemci, Call of Duty Mobile, League of Legends: Wild Rift, Mobile Legends ve PUBG Mobile dahil olmak üzere popüler pek çok oyun için yeterli performans sunuyor.

POCO X8 Pro'nun Fiyatı Ne Kadar Olacak?

POCO X7 Pro, Türkiye'de 22.999 TL ile satışa sunulmuştu. X8 Pro'nun önceki modelden daha güçlü donanıma sahip olacağı göz önünde bulundurulduğunda yeni telefon 26 bin TL civarı başlangıç fiyat etiketiyle satışa sunulabilir. Konu ile ilgili resmî açıklama yapılmadığını, bu nedenle telefonun farklı fiyata sahip olabileceğini belirtelim.

POCO X8 Pro Ne Zaman Tanıtılacak?

POCO X8 Pro'nun 2026 yılının ilk yarısında tanıtılması bekleniyor. Tanıtımla beraber telfeonun özellikleri ve fiyatı belli olacak. Yüksek şarj hızı, yüksek yenileme hızı ve 12 GB RAM seçeneği dahil olmak üzere birçok özelliğiyle öne çıkan X7 Pro, 2025 yılının ocak ayında tanıtılmıştı.