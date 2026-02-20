Bütçe Dostu Redmi A7 Geliyor! 120Hz Ekran, Unisoc İşlemci ve Dahası

Xiaomi yeni bir akıllı telefon üzerinde çalışıyor. Redmi A7 olarak isimlendirilen akıllı telefon bir sertifikasyon platformunda ortaya çıktı. Yakında tanıtılması beklenen akıllı telefon, yüksek yenileme hızı sayesinde akıcı bir ekran deneyimi elde edilmesini sağlayacak. Telefonda ayrıca Unisoc tarafından geliştirilen bir işlemci bulunacak.

Redmi A7'nin NBTC Sertifikası Ne Anlama Geliyor?

Redmi A7, 26020RNB4A model numarası ile birlikte NBTC sertifikası aldı. NBTC sertifikası, akıllı telefonun Tayland'da telekomünikasyon standartlarına uygun olduğunu gösteriyor. Bu ayrıca akıllı telefonun yakın zamanda tanıtılacağı anlamına geliyor. Telefonun sadece 4G teknolojisini destekleyeceği iddia edildi.

Redmi A7'nin Özellikleri Nasıl Olacak?

Ekran Boyutu: 6,9 inç

6,9 inç Ekran Teknolojisi: LCD

LCD Ekran Çözünürlüğü: HD+

HD+ Ekran Yenileme Hızı: 120Hz

120Hz İşlemci: Unisoc T7250

Unisoc T7250 RAM: 4 GB

4 GB Depolama: 128GB'a kadar

128GB'a kadar Batarya: 6.000 mAh

6.000 mAh Kablolu Şarj: 15W

Ortaya çıkan bilgilere göre Redmi A7'nni ekranı 6,9 inç büyüklüğünde olacak. Akıllı telefon, LCD ekran üzerinde HD+ çözünürlük ve 120Hz yenileme hızı sunacak. Redmi A5'te ise 6,88 inç ekran büyüklüğü, 720 x 1640 piksel çözünürlük, 120Hz yenileme hızı, 450 nit parlaklık ve yaklaşık 260 PPI piksel yoğunluğu mevcut.

Akıllı telefon gücünü Unisoc T7250 işlemcisinden alacak. 12 nm üretim süreciyle geliştirilen işlemci iki adet 1.8 GHz Cortex-A75 ve altı adet 1.6 GHz Cortex-A55 olmak üzere toplamda sekiz adet çekirdek içeriyor. Redmi A5'te de işlemcisi tercih edilmişti. Bu işlemci, sosyal medya kullanma ve Temple Run gibi basit oyunlar oynama gibi aktiviteler için yeterli performans sunuyor.

Redmi A7'de 4 GB RAM bulunacak. Depolama tarafında ise 128 GB'a kadar seçenekler yer alacak. Telefon 6000 mAh batarya kapaistesine sahip olacak. Telefon ayrıca 15W kablolu şarj desteği sunacak. Redmi A5'te ise 5200 mAh batarya kapasitesi ve 15W kablolu şarj desteği tercih edilmişti.

Redmi A7'nin Fiyatı Ne Kadar Olacak?

Redmi A5'in 4 GB RAM ve 128 GB depolama alanına sahip sürümü şu anda yaklaşık 7 bin TL'ye satılıyor. Bu göz önünde bulundurulduğunda Redmi A7, 10 bin TL civarı başlangıç fiyat etiketine sahip olabilir. Bununla alakalı resmî açıklama yapılmadığını belirtelim. Resmî fiyat, lansmanın ardından belli olacak.

Redmi A7 Ne Zaman Tanıtılacak?

Redmi A7'nin 2026 yılının mart veya nisan ayında tanıtılması bekleniyor. Tanıtımla beraber akıllı telefonun tüm teknik özellikleri, fiyat etiketi, tasarımı ve renk seçenekleri belli olacak. Yüksek yenileme hızı ve 6 GB RAM seçeneği dahil olmak üzere birçok özelliğiyle öne çıkan Redmi A5, geçtiğimiz yılın mart ayında tanıtılmıştı.