POCO'dan 9000 mAh Bataryalı Telefon Geliyor! 16 GB RAM ve Dahası

POCO, X8 Pro Max isimli yeni bir akıllı telefon üzerinde çalışıyor. Yakında tanıtılması beklenen POCO X8 Pro Max, bir sertifikasyon platformunda ortaya çıktı. Android telefon, dev batarya, hızlı şarj teknolojisi ve yüksek çözünürlüklü OLED ekran dahil olmak üzere birçok özelliğe sahip olacak. Telefonda ayrıca güçlü işlemci de bulunacak.

POCO X8 Pro Max Sertifika Aldı

POCO X8 Pro Max, 2511FPC34I model numarası ile birlikte BIS sertifikasyon platformunda görüntülendi. Bu sertifika, X8 Pro Max'in Hindistan pazarında satışa sunulmak üzere gerekli resmî onay sürecine girdiği anlamına geliyor. Telefonun Hindistan dışında hangi ülkelerde piyasaya sürüleceği henüz bilinmiyor.

POCO X8 Pro Max'in Özellikleri Nasıl Olacak?

Ekran Boyutu: 6,83 inç

6,83 inç Ekran Çözünürlüğü: 1.5K

1.5K Ekran Teknolojisi: OLED

OLED RAM: 16 GB

16 GB Yazılım: Android 16 tabanlı HyperOS 3

Android 16 tabanlı HyperOS 3 Şarj Hızı: 100W

100W Batarya: 9.000 mAh

9.000 mAh İşlemci: MediaTek Dimensity 9500s

Ortaya çıkan bilgilere göre POCO X8 Pro Max gücünü Dimensity 9500s işlemcisinden alacak. Yüksek performans sunacak bu işlemci, 3.73GHz hızında çalışan bir adet çekirdek, 3.30GHz hızında çalışan üç adet performans çekirdeği ve 2.40GHz hızında çalışan dört adet verimlilik çekirdeği olmak üzere toplamda sekiz adet çekirdek içeriyor.

Akıllı telefonda 9.000 mAh batarya kapasitesi bulunacak. X8 Pro Max ayrıca 100W hızlı şarj teknolojisini destekleyecek. Bu teknoloji, telefonun kısa sürede şarj olmasını sağlayarak zamandan tasarruf ettirecek. Android 16 tabanlı HyperOS 3 ile birlikte gelecek akıllı telefonda 16 GB RAM yer alacak.

POCO X8 Pro Max'in ekranı 6,83 inç büyüklüğünde olacak. Akıllı telefon, OLED ekran üzerinde 1.5K çözünürlük sunacak. Çok şık bir tasarıma sahip olan POCO X7 Pro'da 6,67 inç ekran büyüklüğü, AMOLED ekran, 1220 x 2712 piksel çözünürlük, 120Hz yenileme hızı ve yaklaşık 446 PPI piksel yoğunluğu tercih edilmişti.