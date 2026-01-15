POCO'dan 9000 mAh Bataryalı Telefon Geliyor! 16 GB RAM ve Dahası
POCO'nun yeni akıllı telefonu X8 Pro Max sertifika aldı. Peki, Android telefonda hangi donanım tercih edilecek? İşte merak edilen sorunnu yanıtı!
⚡ Önemli Bilgiler
- POCO X8 Pro Max, BIS sertifikası aldı.
- Akıllı telefonda 100W hızlı şarj desteği ve 9.000 mAh batarya kapasitesi bulunacak.
- Android telefon, OLED ekran üzerinde 1.5K çözünürlük sunacak.
POCO, X8 Pro Max isimli yeni bir akıllı telefon üzerinde çalışıyor. Yakında tanıtılması beklenen POCO X8 Pro Max, bir sertifikasyon platformunda ortaya çıktı. Android telefon, dev batarya, hızlı şarj teknolojisi ve yüksek çözünürlüklü OLED ekran dahil olmak üzere birçok özelliğe sahip olacak. Telefonda ayrıca güçlü işlemci de bulunacak.
POCO X8 Pro Max Sertifika Aldı
POCO X8 Pro Max, 2511FPC34I model numarası ile birlikte BIS sertifikasyon platformunda görüntülendi. Bu sertifika, X8 Pro Max'in Hindistan pazarında satışa sunulmak üzere gerekli resmî onay sürecine girdiği anlamına geliyor. Telefonun Hindistan dışında hangi ülkelerde piyasaya sürüleceği henüz bilinmiyor.
POCO X8 Pro Max'in Özellikleri Nasıl Olacak?
- Ekran Boyutu: 6,83 inç
- Ekran Çözünürlüğü: 1.5K
- Ekran Teknolojisi: OLED
- RAM: 16 GB
- Yazılım: Android 16 tabanlı HyperOS 3
- Şarj Hızı: 100W
- Batarya: 9.000 mAh
- İşlemci: MediaTek Dimensity 9500s
Ortaya çıkan bilgilere göre POCO X8 Pro Max gücünü Dimensity 9500s işlemcisinden alacak. Yüksek performans sunacak bu işlemci, 3.73GHz hızında çalışan bir adet çekirdek, 3.30GHz hızında çalışan üç adet performans çekirdeği ve 2.40GHz hızında çalışan dört adet verimlilik çekirdeği olmak üzere toplamda sekiz adet çekirdek içeriyor.
Akıllı telefonda 9.000 mAh batarya kapasitesi bulunacak. X8 Pro Max ayrıca 100W hızlı şarj teknolojisini destekleyecek. Bu teknoloji, telefonun kısa sürede şarj olmasını sağlayarak zamandan tasarruf ettirecek. Android 16 tabanlı HyperOS 3 ile birlikte gelecek akıllı telefonda 16 GB RAM yer alacak.
POCO X8 Pro Max'in ekranı 6,83 inç büyüklüğünde olacak. Akıllı telefon, OLED ekran üzerinde 1.5K çözünürlük sunacak. Çok şık bir tasarıma sahip olan POCO X7 Pro'da 6,67 inç ekran büyüklüğü, AMOLED ekran, 1220 x 2712 piksel çözünürlük, 120Hz yenileme hızı ve yaklaşık 446 PPI piksel yoğunluğu tercih edilmişti.