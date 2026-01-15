Xiaomi'nin 12 GB RAM'li Ucuz Tableti Global Pazara Geliyor

Xiaomi'nin yeni tableti global pazara gelmeye hazırlanıyor. Geçtiğimiz aylarda Çin'de tanıtılan Xiaomi Pad 8'in global sürümü bir sertifikasyon platformunda ortaya çıktı. Çok yakında global pazarda satışa sunulacak tablet, yüksek yenileme hızı, güçlü işlemci ve 12 GB RAM seçeneği dahil olmak üzere birçok özelliğe sahip.

Xiaomi Pad 8, Yeni Sertifika Aldı

Xiaomi Pad 8'in global sürümü, 25097RP43G model numarası ile birlikte TDRA sertifika platformunda ortaya çıktı. Bu sertifika, tabletin Birleşik Arap Emirlikleri pazarında satışa sunulmak üzere gerekli resmî onay sürecine girdiği anlamına geliyor. Tabletin Birleşik Arap Emirlikleri dışında hangi ülkelerde satışa sunulacağı ise henüz belli değil.

Xiaomi Pad 8 Özellikleri

Tablette Qualcomm'un güçlü işlemcisi Snapdragon 8s Gen 4 bulunuyor. 4 nm üretim süreciyle geliştirilen bu işlemci bir adet 3.21 GHz Cortex-X4, üç adet 3.0 GHz Cortex-A720, iki adet 2.8 GHz Cortex-A720 ve iki adet 2.0 GHz Cortex-A720 olmak üzere toplamda 8 adet çekirdek içeriyor. Redmi Pad 2 Pro'da ise Snapdragon 7s Gen 4 mevcut.

Xiaomi Pad 8'in arka yüzeyinde 13 megapiksel çözünürlüğünde bir kamera bulunuyor. Bu kamera, 4K çözünürlükte 30 FPS video kaydı yapabiliyor. Tabletin ön yüzeyinde ise 8 megapiksel çözünürlüğünde ultra geniş açılı kamera mevcut. Tablet 8 GB ve 12 GB olmak üzere iki farklı LPDDR5X RAM seçeneği sunuyor.

Android 16 tabanlı HyperOS 3 ile birlikte gelen tabletin depolama tarafında 128 GB ve 256 GB seçenekleri mevcut. 11,2 inç ekran büyüklüğüne sahip olan tablette 9200 mAh batarya kapasitesi yer alıyor. 2136 x 3200 piksel çözünürlük ve 144Hz yenileme hızı sunan cihaz ayrıca 45W hızlı şarj teknolojisini destekliyor.

