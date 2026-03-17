6.500 mAh Bataryalı POCO X8 Pro Tanıtıldı! 120Hz Ekran ve Dahası

Uzun bir zamandan beri beklenen POCO X8 Pro'nun tanıtımı gerçekleştirildi. Bununla birlikte telefonun çok merak özellikleri de netlik kazandı. POCO'nun kullanıcıların beğenisine sunduğu yeni cihaz, yüksek yenileme hızı ve batarya kapasitesinin yanı sıra güçlü bir işlemci gibi etkileyici bir özellik yelpazesiyle birlikte geliyor.

POCO X8 Pro'nun Özellikleri Neler?

İşlemci: Dimensity 8500 Ultra

Ekran Büyüklüğü: 6,59 inç

Ekran Çözünürlüğü: 1.5K

Ekran Teknolojisi: AMOLED

Ekran Parlaklığı: 3500 nit

Ekran Yenileme Hızı: 120Hz

Batarya Kapasitesi: 6.500 mAh

Arka Kamera: 50 MP ana kamera + 8 MP ultra geniş açılı

Hızlı Şarj: 100W

Dayanıklılık: IP66 / IP68 / IP69 / IP69K

POCO X8 Pro Hangi İşlemci ile Geliyor?

POCO X8 Pro, MediaTek'in Dimensity 8500 Ultra işlemcisinden güç alıyor. 4 nm üretim süreciyle geliştirilen işlemcide bir adet 3.4 GHz Cortex-A725, üç adet 3.2 GHz Cortex-A725 ve dört adet 2.2 GHz Cortex-A725 olmak üzere toplamda sekiz adet çekirdek yer alıyor. Bu işlemci şu an dünya genelinde çok popüler olan PUBG Mobile, Call of Duty Mobile ve benzeri oyunlar için yeterli performans elde etmenize yardımcı oluyor.

Hatırlatmak gerekirse bir önceki modelde Dimensity 8400 Ultra işlemcisi tercih edilmişti. 4 nm üretim süreciyle geliştirilen bu işlemcide ise bir adet 3.25 GHz Cortex-A725, üç adet 3.0 GHz Cortex-A725 ve dört adet 2.1 GHz Cortex-A725 olmak üzere toplamda sekiz adet çekirdek mevcut.

POCO X8 Pro'nun Ekran Özellikleri Neler?

6,59 inç ekran büyüklüğüne sahip olan telefon, AMOLED ekran üzerinde 1.5K çözünürlük, 120Hz yenileme hızı ve 3500 nit maksimum parlaklık sunuyor. Yüksek yenileme hızı ve parlaklık seviyesi sayesinde akıcı ekran deneyimi ve yoğun güneş ışığı altında bile görme mümkün hâle gelecek. Bu arada X7 Pro ise kullanıcıların karşısına 6,67 inç ekran büyüklüğü, 1220 x 2712 piksel çözünürlük, AMOLED ekran ve 120Hz yenileme hızı gibi özelliklerle çıkmıştı.

POCO X8 Pro'da Kaç mAh Batarya Var?

Cihaz, 6.500 mAh batarya kapasitesi sunuyor. Bununla birlikte 100W hızlı şarj teknolojisini destekliyor. Telefonunuzu eğer sık sık şarj etmek gibi bir alışkanlığınız yoksa POCO X8 Pro'nun bu işleme uzun bir süre boyunca ihtiyaç duymamanızı sağlayacağı söylenebilir. Ayrıca hızlı şarj desteği sayesinde de bekleme süresi oldukça düşecek.

POCO X8 Pro Türkiye'de Satılacak mı?

POCO X8 Pro Türkiye'de satışa sunulacak ancak bunun için birkaç hafta beklemek gerekecek. Öyle ki cihazın Türkiye'de satışa sunulacağı tarih 7 Nisan 2026 olarak belirlendi. Bu lansmanla birlikte telefonun Türkiye'de ne kadar fiyata satılacağına yönelik soru işaretleri de ortadan kalkacak.

POCO X8 Pro'nun Fiyatı Ne Kadar?

8 GB RAM + 256 GB depolama: 349 dolar (15 bin 427 TL)

399 dolar (17 bin 637 TL) 8 GB RAM + 512 GB depolama: 399 dolar (17 bin 637 TL)

12 GB RAM + 512 GB depolama: 449 dolar (19 bin 847 TL)

Türkiye fiyatı konusunda fikir vermesi açısından POCO X7 Pro, Türkiye'de 22 bin 999 TL başlangıç fiyat etiketiyle sunulmuştu. X8 Pro'nun önceki modele göre önemli gelişmelerle birlikte geldiği göz önünde bulundurulacak olursa telefonun Türkiye'de başlangıç fiyatı 24 bin TL ile 27 bin TL arasında olabilir. Konuya ilişkin resmî açıklama yapılmadığını, telefonun farklı fiyatla gelebileceğini belirtelim.

Editörün Yorumu

POCO X8 Pro'nun şimdiye kadarki en iddialı modellerden biri olduğunu düşünüyorum. Dev batarya kapasitesi, güçlü bir işlemci ve daha pek çok özelliği ile şimdiden dikkatimi üzerinde toplamayı başardı. İlerleyen haftalarda Türkiye'de satışa sunulduktan sonra pek çok kullanıcının ilk tercihlerinden biri olacağı kanaatindeyim.