OPPO'dan 16 GB RAM'li Telefon Geliyor! OLED Ekran ve Dahası

OPPO, K14 Turbo Pro isimli yeni bir akıllı telefon üzerinde çalışıyor. Bir sızıntı ile birlikte akıllı telefonun tanıtım tarihi ortaya çıktı. Çok yakında tanıtılması beklenen cihazda MediaTek tarafından geliştirilen çok güçlü bir Dimensity işlemcisi bulunacak. Telefon ayrıca 16 GB RAM seçeneği dahil olmak üzere birçok özelliğiyle de dikkatleri üzerinde toplayacak.

OPPO K14 Turbo Pro Ne Zaman Tanıtılacak?

OPPO K14 Turbo Pro'nun 2026 yılının nisan ayında tanıtılacağı iddia edildi. Tanıtımla birlikte telefonun tüm özellikleri, fiyatı ve tasarımı belli olacak. Dev batarya, yüksek şarj hızı ve güçlü işlemci dahil olmak üzere birçok özelliğiyle dikkatleri üzerinde toplayan OPPO K13 Turbo Pro, geçtiğimiz yılın temmuz ayında tanıtılmıştı.

OPPO K14 Turbo Pro Türkiye'de Satılacak mı?

OPPO K14 Turbo Pro'nun Türkiye'ye gelip gelmeyeceği ile ilgili resmî açıklama yapılmadı. Türkiye'de şu anda Reno 14F 5G ve Find X9 Pro dahil olmak üzere OPPO'nun pek çok telefonu satılıyor. Bu göz önünde bulundurulduğunda Find X9 Ultra'nın da Türkiye'de satışa sunulma ihtimali mevcut.

OPPO K14 Turbo Pro'nun Fiyatı Ne Kadar Olacak?

OPPO K13 Turbo Pro için 37 bin 999 rupi (18 bin 179 TL) başlangıç fiyat etiketi belirlenmişti. K14 Turbo Pro'nun önceki modelden daha güçlü olacağı göz önünde bulundurulduğunda yeni telefon 41 bin rupi (19 bin 617 TL) civarı fiyat ile satışa sunulabilir. Buna göre telefonun tahmini Türkiye fiyatı 40 bin TL civarı olabilir. Konuya dair resmî açıklama yapılmadığını, bu endenle telefonun farklı fiyat ile satılabileceğini belirtelim.

OPPO K14 Turbo Pro'nun Özellikleri Nasıl Olacak?

Ekran Boyutu: 6,79 inç

Ekran Teknolojisi: OLED

Ana Kamera: 50 MP

Batarya: 8.000 mAh

İşlemci: Dimensity 9500s

RAM: 12 GB / 16 GB

Depolama: 256 GB / 512 GB

OPPO K14 Turbo Pro'nun İşlemcisi Nasıl Olacak?

K14 Turbo Pro'da Dimensity 9500s işlemcisi bulunacak. MediaTek tarafından 3 nm üretim süreciyle geliştirilen bu işlemci, 3.73 GHz hızında çalışan bir çekirdek, 3.30 GHz hızında çalışan üç çekirdek ve 2.00 GHz hızında çalışan dört çekirdek içeriyor. Bu güçlü işlemci sayesinde telefonda Call of Duty Mobile ve PUBG Mobile'ın yanı sıra en iyi grafikli mobil oyunlar bile sorunsuz şekilde oynanabilecek.

OPPO'nun yeni telefonunda aktif soğutma fanı da bulunacak. Bu fan sayesinde uzun süre boyunca oyun oynandığında bile telefonun serin kalması sağlanacak. Bununla birlikte sıcaklık kaynaklı işlemci performansında bir düşüş de yaşanmayacak. Bu arada K13 Turbo Pro'da Snapdragon 8s Gen 4'ün yer aldığını ve bu işlemcinin de mobil oyunları rahatça çalıştırabildiğini belirtelim.

OPPO K14 Turbo Pro'nun Ekran Özellikleri Neler Olacak?

Telefonun ekranı 6,79 inç büyüklüğünde olacak. Cihazda ayrıca OLED ekran teknolojisi bulunacak. Serinin bir önceki modeli olan K13 Turbo Pro'da 6,8 inç ekran boyutu, 1280 x 2800 piksel çözünürlük, AMOLED ekran, 120Hz yenileme hızı ve 1600 nit maksimum parlaklık tercih edilmişti. Yeni modelde de 120Hz yenileme hızı ve 1600 nit civarı bir parlaklık görebiliriz.

OPPO K14 Turbo Pro'nun Bataryası Kaç mAh Olacak?

K14 Turbo Pro, 8.000 mAh batarya kapasitesine sahip olacak. Bu dev batarya, akıllı telefonun uzun pil ömrü sunmasını sağlayacak. Cihazın şarj hızına dair bir bilgi paylaşılmadı. Önceki modelde 7.000 mAh batarya kapasitesi ve 80W hızlı şarj teknolojisi mevcut. Yeni telefonda da 80W üzeri bir şarj hızı yer alabilir.

Editörün Yorumu

Mobil cihazda oyun oynamayı seven biri olarak OPPO K14 Turbo Pro'nun güçlü donanımı hem de aktif soğutma fanı dikkatimi çekti. Güçlü işlemci sayesinde yüksek grafik kalitesine sahip mobil oyunlar bile kasma, donma veya takılma gibi bir sorun olmadan oynanabilecek. Fan ise telefonun serin kalmasını sağlayarak üst düzey bir oyun deneyimi elde edilmesine yardım edecek.

K14 Turbo Pro ise 8.000 mAh batarya kapasitesi sayesinde uzun bir pil ömrü sunacak. Böylece kullanıcılar telefonu sık sık şarj etmek zorunda kalmayacak. Bunun çok önemli bir avantaj olduğunu düşünüyorum. Bu arada OLED ekranda hem dizi ve film izlemenin hem de oyun oynamanın çok keyifli olduğunu söyleyebilirim.