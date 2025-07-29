POCO'dan 120Hz Ekranlı Ucuz Telefon Geliyor! Dev Bataryaya Sahip

Geçtiğimiz aylarda bütçe dostu telefon POCO C71'i duyuran POCO, yeni bir telefon tanıtmaya hazırlanıyor. POCO X8 Pro olarak isimlendirilen yeni telefonun bazı özellikleri ortaya çıktı. Sızdırılan bilgilere göre telefon yüksek yenileme hızı ve dev batarya dahil birçok özelliğiyle öne çıkacak.

POCO X8 Pro'nun Özellikleri Nasıl Olacak?

Ortaya çıkan bilgilere göre 6,67 inç ekran büyüklüğüne sahip POCO X8 Pro, AMOLED ekran üzerinde 1.5K çözünürlük ve 120Hz yenileme hızı sunacak. Ocak ayında tanıtılan POCO X7 Pro'da da aynı ekran boyutu tercih edilmişti.

Gücünü sekiz çekirdekli Dimensity 8500 Ultra işlemcisinden alacak telefonun 8 GB ve 12 GB olmak üzere iki farklı RAM seçeneği sunması bekleniyor. Depolama tarafında ise 256 GB ve 512 GB seçenekleri yer alacak.

Telefonun 7000 mAh civarı batarya kapasitesi ile geleceği iddia edildi. Bu iddia doğruysa telefon uzun süre boyunca şarj işlemine gerek olmadan kullanılabilecek. Peki, POCO X8 Pro'nun fiyatı ne kadar olacak?

POCO X8 Pro Tahmini Türkiye Fiyatı

POCO X7 Pro, Türkiye'de ocak ayında 19 bin 799 TL başlangıç fiyat etiketiyle satışa sunulmuştu. POCO X8 Pro ise 23 bin TL civarı fiyat etiketiyle satışa sunulabilir. Konuya dair resmî açıklama yapılmadığını, bu nedenle telefonun farklı fiyat ve özelliklere sahip olabileceğini belirtelim.

POCO X8 Pro Ne Zaman Tanıtılacak?

En iyi orta segment telefonlar arasına katılmaya hazırlanan POCO X8 Pro'nun 2026 yılının ocak ayında tantıılacağı söyleniyor.