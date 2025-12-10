8.000 mAh Bataryalı Ucuz Telefon Geliyor! 120Hz Ekran ve Dahası

Henüz duyurulmasa da aylar önce sızdırılan bilgilerle üzerinde çalışıldığı ortaya çıkan yeni telefon Poco X8 Pro, sertifika aldı. 2511FPC34I model numarası ile BIS (Hindistan Standartları Bürosu) sitesinde görülen bu akıllı telefonun tanıtımının ise çok yakın bir zamanda gerçekleştirilmesi bekleniyor.

Poco X8 Pro'nun Özellikleri Nasıl Olacak?

Ekran : 6.67 inç AMOLED

: 6.67 inç AMOLED Çözünürlük : 1.5K

: 1.5K Yenileme Hızı: 120Hz

120Hz İşlemci : MediaTek Dimensity 8500

: MediaTek Dimensity 8500 Arka Kamera : 50 MP (Ana) + 8 MP (Ultra Geniş)

: 50 MP (Ana) + 8 MP (Ultra Geniş) Batarya : 8.000 mAh

: 8.000 mAh Şarj Hızı : 100W Hızlı Şarj

: 100W Hızlı Şarj Güvenlik: Ekran altı parmak izi okuyucu

Ortaya çıkan bilgilere göre Poco X8 Pro, gücünü MediaTek Dimensity 8500 işlemcisinden alacak. Geçtiğimiz gün tanıtılan POCO C85 5G'de ise 6 nm üretim süreciyle geliştirilen işlemci iki adet Cortex-A76 2.4GHz ve altı adet Cortex-A55 2GHz olmak üzere toplamda sekiz çekirdeğe sahip MediaTek Dimensity 6300 işlemcisi tercih edilmişti.

Yeni telefon, 6.67 inç ekran büyüklüğüne sahip olacak. AMOLED ekran üzerinde 1.5K çözünürlük ve 120Hz yenileme hızı sunacak. Yüksek yenileme hızı, standart hıza göre çok daha akıcı bir hissiyata kavuşmanıza imkân tanıyacak. Bunu menüler arasında geçiş yapmak gibi hareketlerinizde dahi görebileceksiniz.

Telefonun 8.000 mAh batarya kapasitesi ile geleceği söyleniyor. Bu arada bazı sızıntı kaynakları, cihazın 7.500 mAh ile 9.000 mAh arasında bir kapasiteye sahip olacağını belirtiyor. Bu büyük batarya kapasitesinin yanı sıra 100W hızlı şarj teknolojisini de destekleyeceği söyleniyor. Böylece cihazın şarj olması için çok fazla beklemenize gerek kalmayacak gibi görünüyor.

Telefonun arka tarafında 50 megapiksel çözünürlüğünde ana kamera ile 8 megapiksel çözünürlüğünde ultra geniş açılı kamera bulunacak. Ön kamera hakkında herhangi bir bilgi paylaşılmamışken ekran altına yerleştirilmiş bir parmak izi sensörü olacağı ileri sürülüyor. Henüz resmî olarak yapılmış bir açıklama olmasa da modelin 2026'nın başlarında tanıtılması beklenen Redmi Turbo 5'ten hemen sonra gelmesi bekleniyor.

Poco X8 Pro'nun Fiyatı Ne Kadar Olacak?

Poco X7 Pro için 27.999 rupi (13 bin 265 TL) fiyat etiketi belirlenmişti. Poco X8 Pro içinse 30.000 rupi (14.740 TL) civarı bir fiyat etiketi bekleniyor. Ancak henüz bu konu ile ilgili resmî bir açıklama yapılmadığını, telefonun farklı bir fiyat etiketi ile satışa sunulabileceğini belirtmek gerekiyor.