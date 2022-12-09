Pokemon Benzersiz Yolculuklar'ın Yeni Sezonu Netflix'e Geliyor
Pokemon Benzersiz Yolculuklar'ın yeni sezonu çok yakında Netflix Türkiye'nin içerik kütüphanesine dahil olacak. İşte popüler anime dizisine dair detaylar!
Pokemon Benzersiz Yolculuklar'ın yeni sezonu ile ilgili önemli bir gelişme yaşandı. Çok sayıda kişi tarafından merak içerisinde beklenen yeni sezon için tarih verildi. Popüler Pokemon dizisinin yeni sezonuna dair ayrıntılar haberimizde.
Pokemon Benzersiz Yolculuklar'ın Yeni Sezonu Ne Zaman Çıkacak?
Pokemon evreninde geçen Pokemon Benzersiz Yolculuklar dizisinin 25. sezonunun ne zaman yayımlanacağı açıklandı. Ash, Pikachu ve arkadaşlarının yeni maceralarına tanık olacağımız dizinin yeni sezonu 6 Ocak 2023 tarihinde Netflix Türkiye'nin içerik kütüphanesine eklenecek.
Popüler anime dizisinin yeni sezonunu izleyebilmek için Netflix isimli popüler dijital yayın platformuna abone olmanız gerekecek. Netflix üyelik ücreti ne kadar sorusunu yanıtladığımız yazıya göz atarak güncel abonelik fiyatlarını öğrenebilirsiniz.
Dünya taç Giyme Serisi turnuvası sırasında Ash, Pikachu ve Pokemon arkadaşları yoğun bir eğitime tabi tutulacak. Bu sırada Goh, Mew projesinin üyesi olabilmek adına birbirinden zorlu sınavlarla mücadele edecek. Eevee ve Chloe, Eevee'nin evrimini izleyebileceği farklı yollar ile ilgili bir karara varmaya çalışacak.
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