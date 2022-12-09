Pokemon Benzersiz Yolculuklar'ın Yeni Sezonu Netflix'e Geliyor

Pokemon Benzersiz Yolculuklar'ın yeni sezonu ile ilgili önemli bir gelişme yaşandı. Çok sayıda kişi tarafından merak içerisinde beklenen yeni sezon için tarih verildi. Popüler Pokemon dizisinin yeni sezonuna dair ayrıntılar haberimizde.

Pokemon Benzersiz Yolculuklar'ın Yeni Sezonu Ne Zaman Çıkacak?

Pokemon evreninde geçen Pokemon Benzersiz Yolculuklar dizisinin 25. sezonunun ne zaman yayımlanacağı açıklandı. Ash, Pikachu ve arkadaşlarının yeni maceralarına tanık olacağımız dizinin yeni sezonu 6 Ocak 2023 tarihinde Netflix Türkiye'nin içerik kütüphanesine eklenecek.

Popüler anime dizisinin yeni sezonunu izleyebilmek için Netflix isimli popüler dijital yayın platformuna abone olmanız gerekecek. Netflix üyelik ücreti ne kadar sorusunu yanıtladığımız yazıya göz atarak güncel abonelik fiyatlarını öğrenebilirsiniz.

Dünya taç Giyme Serisi turnuvası sırasında Ash, Pikachu ve Pokemon arkadaşları yoğun bir eğitime tabi tutulacak. Bu sırada Goh, Mew projesinin üyesi olabilmek adına birbirinden zorlu sınavlarla mücadele edecek. Eevee ve Chloe, Eevee'nin evrimini izleyebileceği farklı yollar ile ilgili bir karara varmaya çalışacak.

Pokemon Benzersiz Yolculuklar isimli anime dizisi hakkında ne düşünüyorsunuz? Konu ile ilgili düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın. Ayrıca anime temasına sahip olan oyunlar oynamak istiyorsanız en iyi anime oyunları listesine de göz atabilirsiniz.