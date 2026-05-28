994 Gram Ağırlığında Bilgisayar Tanıtıldı! GTA 5'i Bile Çalıştırıyor

Lavie Nextreme tanıtıldı. Bununla bilrikte dizüstü bilgisayarın özellikleri, fiyatı ve tasarımı belli oldu. Çok şık bir görünüme sahip olan dizüstü bilgisayar, yalnızca 994 gram ağırlığında. Bu sayede laptop kolayca taşınabiliyor. Lavie Nextreme'de ayrıca Intel tarafından geliştirilen güçlü bir işlemci bulunuyor.

Lavie Nextreme'in Özellikleri Nelre?

Ekran Boyutu: 13,3 inç

Ekran Çözünürlüğü: 1200 x 1920 piksel

Ekran Teknolojisi: IPS LCD

İşlemci: Intel Core Ultra 7 258V

Entegre GPU: Intel Arc 140V

RAM: 32 GB

Depolama: 1 TB'a kadar SSD

Batarya: 74 Wh

Portlar: 2 x USB 3.2 Gen2 Type-C, 2 x USB 3.2 Gen 2 Type-A, 1 x HDMI, 1 x ethernet, 1 x microSD kart yuvası ve 1 x ses girişi

Wi-Fi 7: Destekliyor.

Kamera: Full HD

Ağırlık: 994 gram

Lavie Nextreme'in İşlemcisi ve Entegre Ekran Kartı Nasıl?

Lavie Nextreme gücünü Intel Core Ultra 7 258V işlemcisinden alıyor. 3 nm üretim süreciyle geliştirilen işlemcide dört adet verimlilik ve dört adet performans olmak üzere toplamda sekiz adet çekirdek mevcut. Lunar Lake mimarisine sahip olan işlemci, normalde 2.20 GHz hızında çalışıyor ancak turbo modda 4.80 GHz hıza ulaşabiliyor.

Bu işlemci, GPU ve NPU ile beraber toplamda 115 TOPS performans sunuyor. Bu, canlı çeviri, görsel oluşturma, metin özetleme ya da gelişmiş dil modellerini çalıştırma gibi işlemlerin doğrudan bilgisayarda yapılabilmesini sağlıyor. Bu arada Intel Core Ultra 7 258V'de Intel Arc 140V mevcut. 1.95 GHz hıza ulaşabilen Intel Arc 140V'de sekiz adet çekirdek yer alıyor.

Xe2 mimarisine sahip bu ekran kartı, bir önceki nesle göre hem daha yüksek performans sunuyor hem de daha verimli bir şekilde çalışıyor. Harici ekran kartına gerek kalmadan League of Legends, Valorant ve Counter Strike 2 gibi pek çok popüler oyunu sorunsuz bir şekilde çalıştırabiliyor. Hatta Genshin Impact ve GTA 5 gibi yapımlar bile oynanabiliyor.

Intel Ultra 7 258V ve Intel Arc 140V'nin Oyun Performansı Nasıl?

Yukarıda Intel Ultra 7 258V ve Intel Arc 140V entegre ekran kartına sahip bir bilgisayarda yapılan oyun testlerinde elde edilen ortalama FPS değerleri bulunuyor. Bu testler esnasında Intel'in XeSS teknolojisinin etkin olduğunu belirtelim. Bu teknoloji, görüntü kalitesinden gözle görülür bir taviz vermeden daha yüksek FPS değerleri elde edilmesine imkân tanıyor.

Lavie Nextreme'in Ekran Özellikleri Neler?

13,3 inç ekran büyüklüğüne sahip olan Lavie Nextreme, IPS ekran üzerinde 1200 x 1920 piksel çözünürlük sunuyor. IPS LCD, renkleri doğal ve gerçeğe yakın gösteriyor. Bu ekran ayrıca geniş görüş açısına sahip. Ekranın üst kısmında Full HD çözünürlüğünü destekleyen kamera bulunuyor.

Lavie Nextreme'de Hangi Portlar Bulunuyor?

Lavie Nextreme'de iki adet USB 3.2 Gen 2 Type-C, iki adet USB 3.2 Gen2 Type-A, bir adet HDMI, bir adet ethernet, bir adet microSD kart yuvası ve bir adet ses girişi bulunuyor. Bilgisayar ayrıca Wi-Fi 7 teknolojisini destekliyor. Wi-Fi 7 teknolojisi, Wi-Fi 6'ya kıyasla daha yüksek hız, daha düşük gecikme ve daha kararlı bağlantı sağlıyor.

Lavie Nextreme Türkiye'de Satılacak mı?

Lavie Nextreme'in Türkiye'de satışa sunulup sunulmayacağı ile ilgili herhangi bir açıklama yapılmadı. NEC Personal Computers'ın bilgisayarları Türkiye'de satılmıyor. Bu göz önünde bulundurulduğunda Lavie Nextreme'in Türkiye'de satışa sunulma ihtimalinin oldukça düşük olduğunu söylemek mümkün.

Lavie Nextreme'in Fiyatı Ne Kadar?

Lavie Nextreme için 1.933 dolar fiyat etiketi belirlendi. Bu da güncel kur ile birlikte 88 bin 726 TL'ye denk geliyor. Dizüstü bilgisayar Türkiye'de satışa sunulursa vergili fiyatı 106 bin TL civarında olabilir. Lavie Nextreme'in Türkiye fiyatı ile ilgili herhangi bir açıklama yapılmadığını belirtelim.

Editörün Yorumu

Lavie Nextreme'in çok hafif bir bilgisayar olduğunu belirteyim. Yalnızca 994 gram ağırlığında olan bu bilgisayar kolayca taşınabilecek. Ayrıca bilgisayarın büyük bütçeli oyunları yüksek ayarlarda akıcı performansta oynamak isteyen kişilere hitap etmediğini söyleyebilirim. Bu bilgisayar, Full HD çözünürlükte League of Legends ve Valorant gibi çevrim içi rekabetçi oyunlar sorunsuz şekilde çalıştırabiliyor.