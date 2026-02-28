Yapay Zekayı Bileğinize Getiren Xiaomi Watch 5 Türkiye'de!

Xiaomi'nin ilk olarak geçen yılın sonunda tanıttığı akıllı saat Watch 5'in global lansmanı gerçekleştirildi. Bununla birlikte cihazın Türkiye fiyatı netlik kazandı. Şık tasarımı ile dikkatleri üzerinde toplayan cihaz, yapay zeka asistanı başta olmak üzere birbirinden etkileyici özelliklerle beraber geliyor.

Xiaomi Watch 5'in Türkiye Fiyatı Ne Kadar?

Xiaomi Watch 5'in Türkiye fiyatı, 13 bin 999 TL olarak açıklandı. Cihaz, ardıç yeşili ve siyah olmak üzere iki farklı renk seçeneği ile sunuluyor. 47 mm x 47 mm x 12,3 mm boyutlarına sahip olan cihaz, kayış hariç 56 gram ağırlığa sahip.

Xiaomi Watch 5'in Özellikleri Neler?

Ekran: 1,54 inç AMOLED panel

1,54 inç AMOLED panel Çözünürlük: 480 x 480 piksel, 312 PPI yoğunluk

480 x 480 piksel, 312 PPI yoğunluk Parlaklık: 1500 nit maksimum parlaklık

1500 nit maksimum parlaklık İşletim Belleği (RAM): 2 GB

2 GB Dahili Depolama: 32 GB

32 GB Pil Ömrü (Akıllı Mod): 6 güne kadar

6 güne kadar Pil Ömrü (AOD Açık): 4 güne kadar

4 güne kadar Pil Ömrü (Güç Tasarrufu): 18 güne kadar

18 güne kadar Şarj Süresi: Yaklaşık 90 dakika

Yaklaşık 90 dakika Bağlantı: Bluetooth 5.4 ve NFC desteği

Bluetooth 5.4 ve NFC desteği Dayanıklılık: 5 ATM (50 metreye kadar) su direnci

5 ATM (50 metreye kadar) su direnci Ses: Dahili hoparlör ve mikrofon

Dahili hoparlör ve mikrofon Yapay Zeka: Google Gemini entegrasyonu

Google Gemini entegrasyonu Sağlık Takibi: Kalp atış hızı, SpO2 (kanda oksijen), stres, uyku analizi, kadın sağlığı takibi

Kalp atış hızı, SpO2 (kanda oksijen), stres, uyku analizi, kadın sağlığı takibi Spor Modları: 150'den fazla spor modu ve nefes egzersizleri

Xiaomi Watch 5'in Ekranı Nasıl?

Xiaomi Watch 5, 1,54 inç ekran büyüklüğüne sahip. AMOLED ekran üzerinde 480 x 480 piksel çözünürlük, 312 PPI yoğunluğu ve 1500 nit maksimum parlaklık sağlıyor. Günümüz akıllı saat standartlarında olduğu söylenebilir. Bu özellikler sayesinde görüntünün keskin ve pürüzsüz olacağını söylemek mümkün. Standart akıllı saatlerin genellikle 600-1000 nit nit arasında parlaklık sunduğunu göz önünde bulunduracak olursak parlaklık açısından da oldukça önemli bir avantaj sağlıyor.

Xiaomi Watch 5'in Şarjı Ne Kadar Gidiyor?

Xiaomi Watch 5, akıllı modda 6 güne kadar pil ömrü sunuyor. AOD (Her Zaman Açık Ekran) etkinleştirildiğinde bu süre 4 güne kadar düşüyor. Uzun yolculuğa çıkarken etkinleştirilebilecek güç tasarrufu modu ise 18 gün pil ömrü elde etmenize olanak tanıyor. Cihazın şarj süresi ise yaklaşık 90 dakikayı buluyor.

Xiaomi Watch 5'in RAM ve Depolama Özellikleri Nedir?

Xiaomi'nin yeni akıllı saati Watch 5, 2 GB RAM seçeneği ile kullanıcıları karşılıyor. Depolama tarafında ise 32 GB seçeneği mevcut. Elbette ki işletim sistemi ve cihazda önceden yüklü olarak gelen uygulamaların mevcut depolama alanına ve RAM'e etkisi olacağını unutmamak gerekiyor.

Xiaomi Watch 5, Suya Dayanıklı mı?

Bluetooth 5.4 desteği sunan cihaz, 5 ATM su direncine sahip ki bu 50 metre derinliğe denk geliyor. Yani çok yoğun basınçlara maruz kalamaz. Yüzme havuzları, sahil kenarı ya da sığ sularda takılabilir fakat sıcak suya ya da yoğun su basıncına maruz kalması hâlinde beklenmedik sorunlar gün yüzüne çıkabilir.

Xiaomi Watch 5'te Sağlık ve Spor Özellikleri Var mı?

Yeni akıllı saat tek bir dokunuşla sağlık değerlendirmesi elde etmenize olanak sağlıyor. Ayrıntılı sağlık verilerini net ve anlaşılır bir şekilde size sunuyor. Ayrıca kalp atış hızı, kandaki oksijen seviyesi, stres düzeyi, uyku düzeni gibi sağlık takibi özellikleri içeriyor. Öte yandan sakinleşmek için nefes egzersizleri de mevcut. Bu arada NFC desteğine sahip olan Xiaomi Watch 5 hem hoparlör hem mikrofon içeriyor.

Xiaomi Watch 5'te Yapay Zeka Var mı?

Bu akıllı saatte kullanıcılara büyük kolaylık sunan yapay zeka avantajları es geçilmedi. Xiaomi Watch 5, Google'ın yapay zeka modeli Gemini ile konuşmanıza imkân tanıyor. Günlük konuşma dilinde Gemini asistanınıza sorular yöneltebiliyor, bir konu ile ilgili fikir edinebiliyor, sorularınıza en hızlı şekilde yanıt alabiliyorsunuz.

Editörün Yorumu

Xiaomi Watch 5, günümüz akıllı saatlerinde olması gereken tüm özelliklere sahip. Düzenli olarak sağlık verilerini değerlendirip rapor sunması, yapay zeka desteği ile her türlü sorularınıza yanıt vermesi, 150'den fazla spor modu ile sağlıklı bir yaşam sürmenizi sağlaması gibi avantajlarla göz ardı edilmemesi gereken bir akıllı saat olduğunu düşünüyorum. Özellikle siyah renk seçeneği harika görünüyor.