Popüler Telefon Markası Türkiye'deki Fabrikasını Kapattı!

Çinli teknoloji devi OPPO, 2018 yılında Türkiye pazarına adım atmış ve 2021 yılında Türkiye'deki tesislerinde üretime başlamıştı. Bu yılın başlarında tesislerinde üretimin durmasıyla ilgili haberleri gündeme gelen OPPO, konuya dair iddialara karşı sessiz kalmayı tercih etmişti.

Dünya gazetesi yazarı Kerim Ülker'in aktardığına göre 50 milyon dolarlık yatırımla kurulan OPPO fabrikasında, üretim planlandığı gibi ilerlemedi. Küresel kriz sebebiyle OPPO, fabrikada çalışan yaklaşık 500 işçiyi işten çıkarmak zorunda kaldı. İşten çıkarılan işçiler, fabrika önünde bir eylem başlattı ve bu durumu protesto etti.

OPPO, Türkiye'deki Fabrikasını Kapattı

Türkiye'deki üretim faaliyetlerini sessiz sedasız bir şekilde sonlandıran OPPO'nun bu kararının arkasında yatan nedenin yatırımlarını Mısır'a taşımak olduğu belirtiliyor. Mısır'da 20 milyon dolarlık yatırımla bir üretim tesisi kuracak olan OPPO, 650 kişiye istihdam sağlayacak.

2021 yılında ülkemize açılan fabrikanın açılışını Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank "Global markaların ülkemize olan ilgisi her geçen gün artıyor." diyerek duyurmuştu.

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